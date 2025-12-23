Um casal de policiais militares se envolveu em agressões físicas durante uma confraternização na madrugada de segunda-feira (22). A mulher sofreu ferimentos no rosto e conseguiu medida protetiva contra o marido, que foi encaminhado à delegacia, teve a arma apreendida e passou a responder por violência doméstica.
O episódio ocorreu durante uma festa em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, organizada para comemorar a promoção do policial ao posto de capitão do 1º Batalhão da Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela esposa, ela era contrária à realização do evento por receio do comportamento do marido sob efeito de álcool.
Ainda conforme o relato, a policial deixou o local da confraternização após perceber mudança na atitude do companheiro e retornou para a residência do casal. Pouco depois, recebeu uma mensagem por meio de uma rede social indicando um possível flerte do marido com outra mulher, o que a fez voltar à festa.
No retorno, a mulher deu um tapa no rosto do policial, que reagiu com agressões. O homem teria derrubado a esposa e desferido vários socos no rosto dela, causando trincamento no nariz. Apesar da lesão, a vítima não precisou passar por cirurgia.
Em depoimento, o policial alegou que apenas tentou se defender e afirmou que voltou a ser agredido pela esposa ao chegarem em casa. Ele também relatou que, nesse segundo momento, houve um disparo de arma de fogo, que atingiu a parede da garagem da residência.
Uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) foi acionada e esteve no local. A mulher deixou a casa levando alguns pertences pessoais. O policial recusou atendimento médico, mas foi conduzido à delegacia, onde ocorreu a apreensão da arma.
Em nota oficial, a Polícia Militar do Paraná confirmou a prisão do capitão e informou que foram adotadas medidas administrativas e criminais. A corporação também solicitou medida protetiva em favor da vítima, encaminhamento do casal para acompanhamento psicológico e instaurou procedimentos para apuração dos fatos nas esferas criminal e administrativa.