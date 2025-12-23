Um casal de policiais militares se envolveu em agressões físicas durante uma confraternização na madrugada de segunda-feira (22). A mulher sofreu ferimentos no rosto e conseguiu medida protetiva contra o marido, que foi encaminhado à delegacia, teve a arma apreendida e passou a responder por violência doméstica.

O episódio ocorreu durante uma festa em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, organizada para comemorar a promoção do policial ao posto de capitão do 1º Batalhão da Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela esposa, ela era contrária à realização do evento por receio do comportamento do marido sob efeito de álcool.