Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após atacar o próprio pai, de 82 anos, com golpes de faca. O idoso ficou ferido, foi socorrido e permanece internado. O suspeito foi contido por moradores e entregue à polícia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O crime aconteceu na segunda-feira (22), dentro de uma residência no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. A vítima foi atingida em várias partes do corpo após ser atacada com uma peixeira, segundo informações da Polícia Militar.
Mesmo ferido, o idoso conseguiu sair da casa e pedir ajuda a vizinhos, que acionaram o socorro. Ele foi levado inicialmente para a UPA de Sotave e, depois, transferido para o Hospital Dom Helder Câmara, onde passou por procedimentos cirúrgicos. O estado de saúde não foi divulgado.
Após o ataque, o suspeito tentou fugir, mas foi impedido por moradores da região, que o imobilizaram e o amarraram a um poste até a chegada da polícia. A prisão foi efetuada por equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar.
O homem foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na delegacia, familiares relataram que ele tem histórico de transtornos psiquiátricos, não estaria fazendo uso regular da medicação e apresentava um possível surto associado ao uso de drogas.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação do DHPP.