Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após atacar o próprio pai, de 82 anos, com golpes de faca. O idoso ficou ferido, foi socorrido e permanece internado. O suspeito foi contido por moradores e entregue à polícia.

O crime aconteceu na segunda-feira (22), dentro de uma residência no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. A vítima foi atingida em várias partes do corpo após ser atacada com uma peixeira, segundo informações da Polícia Militar.