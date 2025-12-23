Um homem morreu na manhã desta terça-feira (23) após ser encontrado gravemente ferido na Estrada da Cazanga, em Ubatuba, no Litoral Norte. A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu durante o deslocamento até a unidade hospitalar.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam o homem em direção à Santa Casa do município. No entanto, ele morreu antes de dar entrada no hospital.
O registro policial informa que a vítima foi localizada às 6h30, em via pública, apresentando múltiplas lesões pelo corpo. Policiais militares não chegaram a comparecer ao ponto exato onde o homem foi encontrado, sendo acionados posteriormente para o registro formal da ocorrência na delegacia.
Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada, e não há informações sobre suspeitos ou testemunhas do caso. Nenhum familiar havia comparecido à unidade policial até a última atualização.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde será submetido a exame necroscópico. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, registrada como homicídio.