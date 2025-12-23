Um homem morreu na manhã desta terça-feira (23) após ser encontrado gravemente ferido na Estrada da Cazanga, em Ubatuba, no Litoral Norte. A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu durante o deslocamento até a unidade hospitalar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam o homem em direção à Santa Casa do município. No entanto, ele morreu antes de dar entrada no hospital.