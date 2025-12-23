Uma mulher grávida de cinco meses foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã desta terça-feira (23). A vítima, identificada como Géssica Oliveira de Souza, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos, e o bebê que ela esperava também morreu.
O caso foi registrado na Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 9h para atender uma ocorrência em um imóvel localizado na Travessa da Escada, onde a vítima já foi encontrada sem vida.
De acordo com as informações iniciais, o corpo apresentava um fio amarrado ao pescoço e sinais de perfurações provocadas por objeto cortante. A mulher chegou a ser levada para a maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.
A direção da unidade informou que os médicos avaliaram o estado do feto, mas constataram que não havia possibilidade de salvamento. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Militar, por meio da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), foi acionada após a entrada da vítima no hospital. O caso é tratado, inicialmente, como possível feminicídio. O companheiro de Géssica é apontado como principal suspeito e teria fugido após o crime.
Buscas estão sendo realizadas na região para tentar localizar o suspeito. A ocorrência foi registrada na 11ª Delegacia de Polícia (Rocinha) e, posteriormente, encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu a investigação.