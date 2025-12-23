Uma mulher grávida de cinco meses foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã desta terça-feira (23). A vítima, identificada como Géssica Oliveira de Souza, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos, e o bebê que ela esperava também morreu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso foi registrado na Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 9h para atender uma ocorrência em um imóvel localizado na Travessa da Escada, onde a vítima já foi encontrada sem vida.