Um homem de 45 anos foi baleado na cabeça durante um ataque a tiros ocorrido na madrugada desta terça-feira (23). A vítima foi socorrida com vida e encaminhada para atendimento médico, enquanto o autor dos disparos fugiu após a ação.
O caso aconteceu em um bar localizado no município de Sorriso, no interior de Mato Grosso. Conforme o registro da Polícia Civil, o suspeito estava no estabelecimento consumindo bebida alcoólica e tentou se aproximar de mulheres que trabalhavam no local, mas foi rejeitado.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem passou a causar tumulto e tentou iniciar brigas com outros frequentadores. Diante da confusão e do comportamento agressivo, ele acabou sendo retirado do bar pelo gerente.
Horas depois, já durante a madrugada, o suspeito retornou ao local em uma motocicleta. Armado com um revólver de cano longo, ele efetuou diversos disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima.
O homem ferido foi levado a uma unidade de saúde da cidade, onde exames constataram que o projétil ficou alojado na cabeça. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Regional. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.
Após o ataque, o atirador fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil de Mato Grosso investiga o caso para identificar e prender o responsável pelos disparos.