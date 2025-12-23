Um homem de 45 anos foi baleado na cabeça durante um ataque a tiros ocorrido na madrugada desta terça-feira (23). A vítima foi socorrida com vida e encaminhada para atendimento médico, enquanto o autor dos disparos fugiu após a ação.

O caso aconteceu em um bar localizado no município de Sorriso, no interior de Mato Grosso. Conforme o registro da Polícia Civil, o suspeito estava no estabelecimento consumindo bebida alcoólica e tentou se aproximar de mulheres que trabalhavam no local, mas foi rejeitado.