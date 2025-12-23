Uma mulher de 25 anos morreu na manhã desta terça-feira (23) após ser atacada pelo próprio cachorro, da raça pitbull. A vítima sofreu ferimentos graves e não resistiu, mesmo com o acionamento do socorro médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h10, em uma residência localizada na Rua Dr. Pereira Lima, no bairro Vila Industrial, em Campinas, no interior de São Paulo. A Polícia Militar foi chamada para atender uma situação envolvendo um animal agressivo e encontrou a mulher já gravemente ferida no quintal da casa.