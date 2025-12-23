23 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Mulher de 25 anos morre ao ser atacada pelo próprio pitbull

Por Da Redação | Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Mulher de 25 anos morre ao ser atacada pelo próprio pitbull
Mulher de 25 anos morre ao ser atacada pelo próprio pitbull

Uma mulher de 25 anos morreu na manhã desta terça-feira (23) após ser atacada pelo próprio cachorro, da raça pitbull. A vítima sofreu ferimentos graves e não resistiu, mesmo com o acionamento do socorro médico.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h10, em uma residência localizada na Rua Dr. Pereira Lima, no bairro Vila Industrial, em Campinas, no interior de São Paulo. A Polícia Militar foi chamada para atender uma situação envolvendo um animal agressivo e encontrou a mulher já gravemente ferida no quintal da casa.

Segundo as informações apuradas, a vítima apresentava lesões profundas na região do abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e um médico esteve no local, mas o óbito foi constatado antes da remoção.

O cachorro foi contido pelo marido da vítima, evitando novos ataques. A perícia técnica foi solicitada para os procedimentos de praxe.

O caso será registrado e investigado pelo 1º Distrito Policial de Campinas. As circunstâncias do ataque ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

