23 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
APREENSÕES

Polícia Militar apreende arma e drogas em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ PM

Na tarde desta terça-feira (23), policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior apreenderam uma arma de fogo e entorpecentes durante uma ocorrência de averiguação de tráfico de drogas em Guaratinguetá.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após denúncia de tráfico. Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram um suspeito que fugiu ao perceber a aproximação das viaturas. Durante a fuga, o indivíduo pulou o muro de uma residência e dispensou uma sacola contendo entorpecentes.

As equipes realizaram buscas no imóvel para onde o suspeito teria fugido, mas ele não foi localizado. No entanto, durante a vistoria, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com numeração suprimida, além de uma quantidade de drogas.

O material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial de Guaratinguetá, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas. O suspeito segue foragido.

