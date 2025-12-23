Na tarde desta terça-feira (23), policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior apreenderam uma arma de fogo e entorpecentes durante uma ocorrência de averiguação de tráfico de drogas em Guaratinguetá.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após denúncia de tráfico. Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram um suspeito que fugiu ao perceber a aproximação das viaturas. Durante a fuga, o indivíduo pulou o muro de uma residência e dispensou uma sacola contendo entorpecentes.
As equipes realizaram buscas no imóvel para onde o suspeito teria fugido, mas ele não foi localizado. No entanto, durante a vistoria, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com numeração suprimida, além de uma quantidade de drogas.
O material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial de Guaratinguetá, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas. O suspeito segue foragido.