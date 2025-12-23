23 de dezembro de 2025
PARADA DESDE 2023

Após 2 anos, conclusão de creche em SJC custará R$ 6,3 milhões

Por Julio Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google Street View
Serviço iniciado em janeiro de 2021, no Parque Industrial, deveria ter sido entregue em abril de 2022, mas foi paralisado em julho de 2023 com 26% de execução
Após dois anos e meio, a Prefeitura de São José dos Campos irá contratar uma empresa que ficará responsável por concluir a obra de construção da creche do Parque Industrial.

Essa empresa será a Construtora Costa Junior, de São José, que venceu a licitação aberta pelo município. O valor máximo era de R$ 8,652 milhões, mas a proposta da empresa foi de R$ 6,359 milhões.

Após a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço, a construtora terá 18 meses para concluir a obra.

Obra.

Iniciada em janeiro de 2021, a construção da escola deveria ter sido concluída em abril de 2022, a um custo de R$ 5,4 milhões. O primeiro contrato chegou a ser prorrogado duas vezes, até julho de 2023, e chegou ao valor de R$ 7,1 milhões.

Em julho de 2023, quando apenas 26,61% do serviço estava executado, a Prefeitura decidiu não prorrogar o contrato com a empresa Elefe, que era a responsável pela obra. A construtora, que também tem sede em São José, já havia recebido R$ 1,749 milhão.

A não prorrogação do primeiro contrato resultou em uma troca de acusações entre Prefeitura e Elefe sobre os problemas ocorridos na obra.

