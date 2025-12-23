Após dois anos e meio, a Prefeitura de São José dos Campos irá contratar uma empresa que ficará responsável por concluir a obra de construção da creche do Parque Industrial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Essa empresa será a Construtora Costa Junior, de São José, que venceu a licitação aberta pelo município. O valor máximo era de R$ 8,652 milhões, mas a proposta da empresa foi de R$ 6,359 milhões.