Após dois anos e meio, a Prefeitura de São José dos Campos irá contratar uma empresa que ficará responsável por concluir a obra de construção da creche do Parque Industrial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Essa empresa será a Construtora Costa Junior, de São José, que venceu a licitação aberta pelo município. O valor máximo era de R$ 8,652 milhões, mas a proposta da empresa foi de R$ 6,359 milhões.
Após a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço, a construtora terá 18 meses para concluir a obra.
Obra.
Iniciada em janeiro de 2021, a construção da escola deveria ter sido concluída em abril de 2022, a um custo de R$ 5,4 milhões. O primeiro contrato chegou a ser prorrogado duas vezes, até julho de 2023, e chegou ao valor de R$ 7,1 milhões.
Em julho de 2023, quando apenas 26,61% do serviço estava executado, a Prefeitura decidiu não prorrogar o contrato com a empresa Elefe, que era a responsável pela obra. A construtora, que também tem sede em São José, já havia recebido R$ 1,749 milhão.
A não prorrogação do primeiro contrato resultou em uma troca de acusações entre Prefeitura e Elefe sobre os problemas ocorridos na obra.