A Guarda Civil Municipal realizou uma série de ações entre sexta-feira (19) e domingo (21) que resultaram em prisões por tráfico de drogas, apreensão de entorpecentes, recuperação de bens furtados e condução de suspeitos à delegacia, em diferentes bairros de Taubaté.
Na sexta-feira (19), uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) abordou suspeitos no bairro Esplanada Santa Terezinha após uma tentativa de fuga. Durante a ação, os agentes apreenderam porções de maconha e outros entorpecentes, além de dinheiro e aparelhos celulares. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
No sábado (20), no bairro Canuto Borges, dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em uma praça da região. Com eles, a Romu apreendeu 143 pinos de cocaína, 149 pedras de crack e dinheiro. Um terceiro suspeito foi conduzido como usuário e liberado após os procedimentos legais.
Já no domingo (21), novas ocorrências foram registradas nos bairros Bosque da Saúde e Terra Nova. Nessas ações, a GCM apreendeu crack, maconha, a substância conhecida como “dry” e dinheiro. Os suspeitos foram levados à delegacia e responderão por tráfico de drogas.
Ainda no domingo, a Guarda Civil recuperou um celular e um cartão bancário furtados de uma residência no bairro Alto do São Pedro. Após o trabalho de localização, os bens foram devolvidos à vítima.
Balanço da GCM
De janeiro a novembro deste ano, a Guarda Civil Municipal de Taubaté recuperou 67 veículos, capturou 52 procurados pela Justiça, realizou 135 detenções e efetuou mais de seis mil abordagens em operações e ações preventivas em diversas regiões do município.