A Guarda Civil Municipal realizou uma série de ações entre sexta-feira (19) e domingo (21) que resultaram em prisões por tráfico de drogas, apreensão de entorpecentes, recuperação de bens furtados e condução de suspeitos à delegacia, em diferentes bairros de Taubaté.

Na sexta-feira (19), uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) abordou suspeitos no bairro Esplanada Santa Terezinha após uma tentativa de fuga. Durante a ação, os agentes apreenderam porções de maconha e outros entorpecentes, além de dinheiro e aparelhos celulares. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência.

