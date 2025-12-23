Um acidente envolvendo um caminhão-baú foi registrado no km 113 da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, nas proximidades do viaduto de acesso ao bairro Barreiro. A ocorrência aconteceu na pista sentido norte e provocou reflexos significativos no tráfego.
Durante o atendimento da ocorrência, o congestionamento chegou a aproximadamente cinco quilômetros. Com o tombamento do veículo, duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas, e os motoristas passaram a utilizar o acostamento como alternativa para seguir viagem até a liberação da via.
De acordo com as informações levantadas no local, uma pessoa sofreu ferimentos leves. A vítima recebeu atendimento das equipes da concessionária responsável pela rodovia e foi encaminhada a uma unidade de saúde. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a ocorrência e atuou na orientação do trânsito até a normalização da situação.