O governo federal aceitou a solicitação da Prefeitura de Taubaté de adesão ao PEF (Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal). A informação foi divulgada pela gestão Sérgio Victor (Novo) nessa terça-feira (23). Com isso, o município poderá levar adiante a proposta de contratar três empréstimos de R$ 55 milhões cada, em três anos consecutivos, somando R$ 166,455 milhões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Prefeitura, a adesão ao PEF foi aprovada pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional) e pela PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional). O município permanecerá no plano de 2025 a 2028, mesmo período do mandato de Sérgio.