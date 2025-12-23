O comércio de São José dos Campos terá horários especiais de funcionamento no fim de ano para atender o aumento no movimento de consumidores que fazem as compras de Natal e se preparam para as festas de Réveillon. As mudanças valem tanto para o comércio de rua quanto para os principais shoppings da cidade.
As lojas do comércio de rua já estavam funcionando em horário estendido ao longo de dezembro, com atendimento ampliado até a semana que antecede o Natal. Agora nos dias 24 e 31 de dezembro, o fechamento será antecipado. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados de Natal e Ano-Novo, não haverá funcionamento do comércio de rua.
Os centros de compras de São José dos Campos também divulgaram grades especiais, com horários diferenciados durante a semana, aos finais de semana e nas vésperas das datas comemorativas, acompanhando o fluxo intenso de clientes neste período.
Horários de funcionamento em São José dos Campos
Comércio de Rua
-
24 e 31/12: 08h às 18h
-
26 a 30/12: horário normal
-
Não abre: 25/12 e 01/01
Shopping Centro
-
23/12: 09h às 23h
-
24/12: 09h às 17h
Vale Sul Shopping
-
23/12: 10h às 23h
-
24/12: 10h às 18h
-
25/12: fechado
26 a 30/12: horário normal
31/12: 10h às 18h
01/01: fechado
CenterVale Shopping
-
23/12: 10h às 23h
-
24/12: lojas e quiosques das 10h às 18h; cinema das 12h às 18h
-
25/12: cinema a partir das 14h; alimentação facultativa
31/12: lojas das 10h às 16h; cinema das 12h às 18h
01/01: cinema a partir das 14h; alimentação facultativa
Colinas Shopping
-
23/12: 09h às 22h
24/12: 09h às 18h
25/12: abertura facultativa
31/12: 10h às 16h
01/01/2026: abertura facultativa