O comércio de São José dos Campos terá horários especiais de funcionamento no fim de ano para atender o aumento no movimento de consumidores que fazem as compras de Natal e se preparam para as festas de Réveillon. As mudanças valem tanto para o comércio de rua quanto para os principais shoppings da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As lojas do comércio de rua já estavam funcionando em horário estendido ao longo de dezembro, com atendimento ampliado até a semana que antecede o Natal. Agora nos dias 24 e 31 de dezembro, o fechamento será antecipado. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados de Natal e Ano-Novo, não haverá funcionamento do comércio de rua.