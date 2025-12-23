A virada do ano em Caraguatatuba terá regras rígidas para garantir uma celebração mais silenciosa, inclusiva e segura. A Lei Municipal nº 2.791/2025 proíbe a utilização de fogos de artifício com estampido em todo o município, tanto em áreas urbanas quanto rurais, em espaços públicos ou privados.

A medida tem como objetivo reduzir os impactos do ruído excessivo e proteger animais, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos, pessoas sensíveis a sons e o meio ambiente. A legislação determina multa de 2 mil VRMs — cerca de R$ 10 mil — já na primeira infração. Em caso de reincidência, o valor é dobrado, além da apreensão dos fogos.

Durante todo o período de festas, a fiscalização será intensificada. A população pode denunciar irregularidades pelo telefone 156, pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 193 da Guarda Civil Municipal. Fotos e vídeos dos infratores podem ser utilizados como prova, conforme prevê a lei.