A virada do ano em Caraguatatuba terá regras rígidas para garantir uma celebração mais silenciosa, inclusiva e segura. A Lei Municipal nº 2.791/2025 proíbe a utilização de fogos de artifício com estampido em todo o município, tanto em áreas urbanas quanto rurais, em espaços públicos ou privados.
A medida tem como objetivo reduzir os impactos do ruído excessivo e proteger animais, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos, pessoas sensíveis a sons e o meio ambiente. A legislação determina multa de 2 mil VRMs — cerca de R$ 10 mil — já na primeira infração. Em caso de reincidência, o valor é dobrado, além da apreensão dos fogos.
Durante todo o período de festas, a fiscalização será intensificada. A população pode denunciar irregularidades pelo telefone 156, pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 193 da Guarda Civil Municipal. Fotos e vídeos dos infratores podem ser utilizados como prova, conforme prevê a lei.
Queima de fogos sem estampido marca a virada
A chegada de 2026 será celebrada com queima de fogos sem estampido, à meia-noite, em diferentes pontos da cidade: Porto Novo, Indaiá, Centro, Martim de Sá, Massaguaçu (Capricórnio e Cocanha) e Mirante do Camaroeiro. A iniciativa segue a legislação municipal e reforça o compromisso com uma virada mais respeitosa e acessível a todos.
Programação de shows na Praça da Cultura
Além da queima de fogos silenciosa, a Praça da Cultura recebe uma programação especial de shows entre os dias 26 e 31 de dezembro, com abertura às 19h e encerramento à meia-noite. Estão confirmadas apresentações de Soweto (26), MC Hariel (27), Planta e Raiz (28), Circuladô de Fulô (29) e Samprazer (30). No dia 31, a Virada Caiçara encerra a agenda com artistas locais, valorizando a cultura e a identidade do município.
O acesso à pista é gratuito mediante a doação de 1 kg de alimento. Também haverá camarotes, operados pela empresa parceira O2. A orientação da Prefeitura é que moradores e turistas aproveitem as festividades com responsabilidade, respeitando a legislação e contribuindo para um fim de ano mais harmonioso.