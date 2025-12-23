A empresa Nansen Instrumentos de Precisão Ltda., de Minas Gerais, venceu a licitação para fornecer e implantar a infraestrutura elétrica no Pátio Sul de São José dos Campos, por R$ 5,2 milhões. O local será destinado ao carregamento dos ônibus elétricos do transporte público coletivo. O processo foi homologado na manhã desta terça-feira (23).

A licitação contou com a participação de 15 empresas, cujas propostas foram abertas na segunda-feira (22). A oferta da Nansen representou economia de aproximadamente 46% em relação ao valor inicial estimado pela Prefeitura de São José dos Campos, que era de até R$ 9,6 milhões.