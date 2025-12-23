A morte de Charlene Vieira, de 45 anos, ganhou novos desdobramentos em São José dos Campos.
O namorado da vítima, Darlan Gonçalves do Nascimento, investigado pela Polícia Civil, foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (22), após decisão da Justiça que acolheu o pedido da autoridade policial e a recomendação do Ministério Público.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Darlan foi conduzido pela Polícia Militar à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José e deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (23). A audiência tem como objetivo avaliar a legalidade da prisão, não representando julgamento sobre o mérito do caso.
A Polícia Civil investiga se Charlene caiu ou se foi empurrada da varanda do 2º andar de um imóvel localizado na região central da cidade, no bairro Jardim Bela Vista.
A reportagem tenta contato com a defesa de Darlan Gonçalves do Nascimento. O espaço segue aberto para manifestação.
Por que a Justiça decretou a prisão preventiva
A prisão preventiva é uma medida cautelar prevista em lei, aplicada quando há indícios de que a liberdade do investigado possa prejudicar a investigação, representar risco à ordem pública ou comprometer a aplicação da lei penal.
No caso Charlene Vieira, o pedido foi fundamentado pelo delegado responsável pelo inquérito e acolhido pela Justiça, com parecer favorável do Ministério Público, diante da complexidade do caso e da necessidade de aprofundamento das apurações.
Caso é tratado como morte suspeita
Desde o início, a Polícia Civil registrou a ocorrência como “morte suspeita” e destacou a existência de “dúvida razoável” quanto à hipótese inicial de suicídio.
Segundo relatos colhidos pela polícia, houve discussão entre o casal momentos antes da queda, o que levou os investigadores a ampliar a apuração para esclarecer a dinâmica dos fatos.
Onde e quando ocorreu
A ocorrência teve início na noite de 6 de dezembro, em um endereço da Avenida Marechal Castelo Branco, no Jardim Bela Vista, região central de São José dos Campos. Charlene chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, mas o óbito foi comunicado posteriormente à polícia.
Áudio anexado ao inquérito também é analisado
Outra frente importante da investigação envolve um áudio gravado logo após a queda, que foi anexado ao inquérito policial. No diálogo, há questionamento direto sobre o ocorrido e uma negação do homem, incluindo a frase: “Você viu eu jogando? Eu nunca fiz isso…”
O material é tratado como elemento de contexto e será analisado em conjunto com laudos periciais, depoimentos formais e eventuais imagens de câmeras de segurança.
Investigação segue na DDM
O inquérito segue sob responsabilidade da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José, que funciona 24 horas e é especializada em casos de violência doméstica e familiar. Até o momento, a Polícia Civil não concluiu publicamente se houve crime, e as apurações continuam.