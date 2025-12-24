Depois tem outro detalhe também que eu conto como uma curiosidade. Vocês sabem que a região da Palestina é governada por um governo islâmico, muçulmano, e então o Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, no dia da véspera de Natal, na noite de Natal, então nessa missa, porque é uma missa muito importante, e aí é uma forma dele se aproximar e dizer que respeita.

Então, em um determinado momento da missa, ele chega, nem sempre é no início, e aí ele vai e senta num lugar separado, obviamente para ele, todas as câmeras mostrando e tudo. E todo mundo fica admirando porque ele também está ali. Ele escuta, sobretudo, o tempo da homilia, que o patriarca vai estar falando. E depois da homilia, assim como acontecia na igreja antiga também, os catecúmenos, ou seja, aqueles que não eram batizados ainda, eles não participavam da missa inteira, só de uma parte. Até por um respeito. Porque alguém pode dizer assim, nossa que mal-educado, está indo embora e nem terminou a missa. Mas na verdade é um respeito. Dizendo assim, esse é o momento íntimo de vocês. E obrigado pelo momento partilhado, patriarca, obrigado, mas agora eu vou indo e deixo vocês a sós.

Então, é outra particularidade também do Natal em Belém. E a última que eu partilho, sobretudo nesse ano de 2025, de uma grande alegria, que parece uma coisa assim qualquer, indiferente, em outros lugares. O que é essa coisa, padre? Uma árvore de Natal. Se você quiser na sua cidade, por exemplo, ou na sua casa, ou na frente da sua casa, enfim, coloca uma árvore de Natal. Alguém pode te proibir? Não, no Brasil pelo menos, não. Mas lá em Belém, durante esses anos de guerra, e aí a gente conta três anos, porque a guerra começou em outubro de 2023. Então, dezembro de 2023, dezembro de 2024, e aí, quase 2025, então dois anos só. Mas aí nesse ano, vai ser o primeiro ano que eles vão ter uma árvore de Natal na praça da cidade de Belém. Porque antes não podia.