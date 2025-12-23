O Taubaté disputou, na manhã desta terça-feira, um jogo-treino contra o Primavera, em Águas de Lindóia, como parte da preparação para a sequência da temporada e perdeu por 1 a 0 no placar agregado. A atividade ocorreu às 10h e integrou o cronograma de trabalhos definidos pela comissão técnica.

Dividido em dois tempos, o confronto teve um primeiro período equilibrado, marcado por intensidade e boa organização das equipes. As duas formações criaram oportunidades, mas o placar permaneceu inalterado, com empate sem gols ao fim da etapa inicial.