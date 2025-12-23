O Parque Capivari, em Campos do Jordão, espera receber mais de 30 mil visitantes no dia 31 de dezembro para as celebrações de final de ano.
O evento contará com uma queima de fogos silenciosos com duração de 10 minutos à meia-noite.
A programação de shows no palco principal é aberta ao público e começa às 15h com Samba Joy, seguido por Cadu Santos às 18h, Banda Tardis às 20h e Leo Schmid às 23h.
O parque terá horários específicos de funcionamento: no dia 31, os portões abrem às 9h e as atrações funcionam até as 18h, mas o espaço permanece aberto para os shows e a virada até a 1h da manhã.
No dia 1º de janeiro, a abertura ocorre às 13h.
As atividades de Natal também fazem parte do cronograma. A partir desta terça-feira (24) até quinta-feira (25), o público pode acompanhar DJs às 11h e a Banda Nina às 15h.
A Casa do Papai Noel atende em horários variados, fechando às 18h na véspera de Natal (24) e abrindo às 13h no dia 25.
O parque fica na rua Engenheiro Diogo José de Carvalho, nº 1291, Capivari, Campos do Jordão