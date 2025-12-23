O Parque Capivari, em Campos do Jordão, espera receber mais de 30 mil visitantes no dia 31 de dezembro para as celebrações de final de ano.

O evento contará com uma queima de fogos silenciosos com duração de 10 minutos à meia-noite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp