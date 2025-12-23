Publicada nesta terça-feira (23), a medida provisória que autoriza o saque do saldo retido do FGTS para trabalhadores que haviam optado pela modalidade do saque-aniversário.

No total, R$ 7,8 bilhões devem ser injetados na economia, alcançando cerca de 14,1 milhões de brasileiros.

