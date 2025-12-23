Publicada nesta terça-feira (23), a medida provisória que autoriza o saque do saldo retido do FGTS para trabalhadores que haviam optado pela modalidade do saque-aniversário.
No total, R$ 7,8 bilhões devem ser injetados na economia, alcançando cerca de 14,1 milhões de brasileiros.
A medida beneficia os que foram demitidos sem justa causa no período entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.
O pagamento será dividido em duas etapas.
A primeira parcela, limitada ao valor de R$ 1.800, será depositada até o dia 30 de dezembro deste ano.
Já o restante do saldo disponível na conta será liberado até o dia 12 de fevereiro de 2026.
A estimativa é de que 87% dos trabalhadores recebam os valores automaticamente na conta bancária informada no aplicativo FGTS.
Para os demais, o saque poderá ser realizado de forma presencial em caixas eletrônicos, casas lotéricas ou nos pontos de atendimento Caixa Aqui.