23 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MEDIDA PROVISÓRIA

Liberado saldo do FGTS para quem optou por saque-aniversário

Por Da redação | Brasília
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Publicada nesta terça-feira (23), a medida provisória que autoriza o saque do saldo retido do FGTS para trabalhadores que haviam optado pela modalidade do saque-aniversário.

No total, R$ 7,8 bilhões devem ser injetados na economia, alcançando cerca de 14,1 milhões de brasileiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A  medida beneficia os que foram demitidos sem justa causa no período entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.

O pagamento será dividido em duas etapas.

A primeira parcela, limitada ao valor de R$ 1.800, será depositada até o dia 30 de dezembro deste ano. 
Já o restante do saldo disponível na conta será liberado até o dia 12 de fevereiro de 2026.

A estimativa é de que 87% dos trabalhadores recebam os valores automaticamente na conta bancária informada no aplicativo FGTS.

Para os demais, o saque poderá ser realizado de forma presencial em caixas eletrônicos, casas lotéricas ou nos pontos de atendimento Caixa Aqui.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários