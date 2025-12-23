O São José foi derrotado por 2 a 1 pela Portuguesa em jogo-treino realizado na manhã desta terça-feira (23), no Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Tietê, na capital paulista. A atividade fez parte da sétima semana de pré-temporada da equipe, que se prepara para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.
O confronto foi dividido em dois tempos de 45 minutos, com interrupção para hidratação em razão do forte calor. Mesmo atuando fora de casa, a Águia do Vale abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Clessione, e foi para o intervalo em vantagem. Na etapa final, porém, a Portuguesa reagiu e marcou duas vezes, garantindo a virada.
A delegação joseense contou com 22 atletas. O zagueiro João Ramos foi liberado para acompanhar o sepultamento do avô, enquanto o atacante Cristiano não viajou por conta do nascimento da filha. Felippe Borges e Gabriel Ramos integraram o grupo, mas realizaram apenas trabalhos físicos. Já o zagueiro Léo Rigo foi preservado da atividade em campo devido a um desconforto muscular na coxa.
Após o compromisso na capital, a pré-temporada do São José entra em pausa para as festas de Natal. O elenco se reapresenta no próximo sábado (27), dando início a mais uma semana de preparação, que terá como próximo teste um jogo-treino contra o São Bernardo, marcado para o dia 30.