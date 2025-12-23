O São José foi derrotado por 2 a 1 pela Portuguesa em jogo-treino realizado na manhã desta terça-feira (23), no Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Tietê, na capital paulista. A atividade fez parte da sétima semana de pré-temporada da equipe, que se prepara para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.

O confronto foi dividido em dois tempos de 45 minutos, com interrupção para hidratação em razão do forte calor. Mesmo atuando fora de casa, a Águia do Vale abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Clessione, e foi para o intervalo em vantagem. Na etapa final, porém, a Portuguesa reagiu e marcou duas vezes, garantindo a virada.