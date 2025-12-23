23 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
CELEBRAÇÃO

Bom Prato oferece cardápio especial de fim de ano no Vale

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
Bom Prato terá cardápio especial nos dias 24 e 31 de dezembro
As unidades do Bom Prato em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí servirão cardápios diferenciados para celebrar as festas de fim de ano.

As refeições especiais ocorrem nos dias 24 e 31 de dezembro, pelo valor de R$ 1.

Nos dias 24 e 31, os restaurantes da região servirão exclusivamente o almoço. Já nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, as unidades estarão fechadas, retomando o atendimento normal nos dias seguintes.

Cardápios

As três unidades do Vale do Paraíba seguirão o mesmo menu para as celebrações:

São José dos Campos (rua Rubião Júnior, nº 228):

No dia 24, o cardápio terá frango natalino, batata camponesa, salada veranil e panetone de sobremesa.

No dia 31, serão servidos lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada, salada e pudim de leite condensado.

Taubaté (Praça Doutor Barbosa de Oliveira, nº 31):

A unidade servirá frango natalino, batata camponesa e panetone na véspera de Natal.

Para o Ano Novo, o prato principal será lombo suíno ao molho de abacaxi, acompanhado de batata gratinada e pudim.

Jacareí (rua Bernardino de Campos, nº 300):

O menu de Natal contará com frango natalino, batata camponesa e panetone.

No dia 31, o almoço terá lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e pudim de leite condensado.

Balanço do Programa

Em 2025, o Bom Prato atingiu a marca de 33,7 milhões de refeições servidas no Estado de São Paulo.

O governo estadual mantém um subsídio de R$ 8,80 por almoço, permitindo que o custo para o usuário permaneça em R$ 1, mesmo com a inclusão de itens típicos como carnes assadas e doces natalinos.

