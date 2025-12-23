As unidades do Bom Prato em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí servirão cardápios diferenciados para celebrar as festas de fim de ano.
As refeições especiais ocorrem nos dias 24 e 31 de dezembro, pelo valor de R$ 1.
Nos dias 24 e 31, os restaurantes da região servirão exclusivamente o almoço. Já nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, as unidades estarão fechadas, retomando o atendimento normal nos dias seguintes.
Cardápios
As três unidades do Vale do Paraíba seguirão o mesmo menu para as celebrações:
São José dos Campos (rua Rubião Júnior, nº 228):
No dia 24, o cardápio terá frango natalino, batata camponesa, salada veranil e panetone de sobremesa.
No dia 31, serão servidos lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada, salada e pudim de leite condensado.
Taubaté (Praça Doutor Barbosa de Oliveira, nº 31):
A unidade servirá frango natalino, batata camponesa e panetone na véspera de Natal.
Para o Ano Novo, o prato principal será lombo suíno ao molho de abacaxi, acompanhado de batata gratinada e pudim.
Jacareí (rua Bernardino de Campos, nº 300):
O menu de Natal contará com frango natalino, batata camponesa e panetone.
No dia 31, o almoço terá lombo suíno ao molho de abacaxi, batata gratinada e pudim de leite condensado.
Balanço do Programa
Em 2025, o Bom Prato atingiu a marca de 33,7 milhões de refeições servidas no Estado de São Paulo.
O governo estadual mantém um subsídio de R$ 8,80 por almoço, permitindo que o custo para o usuário permaneça em R$ 1, mesmo com a inclusão de itens típicos como carnes assadas e doces natalinos.