As unidades do Bom Prato em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí servirão cardápios diferenciados para celebrar as festas de fim de ano.

As refeições especiais ocorrem nos dias 24 e 31 de dezembro, pelo valor de R$ 1.

