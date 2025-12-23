A Polícia Civil prendeu dois suspeitos e apreendeu um adolescente envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrida no mês passado em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ação foi realizada, na manhã desta terça-feira (23).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante a operação, os policiais apreenderam uma arma de fogo, 10 porções de maconha e três aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão dos suspeitos representa mais um avanço no esclarecimento de crimes graves na cidade. A atuação intensificada da corporação ao longo de 2024 e 2025 resultou em uma redução de aproximadamente 50% no número de homicídios consumados em Caraguatatuba, na comparação com o ano anterior, alcançando a menor taxa de homicídios do município nos últimos 25 anos.
Os dados, segundo a Polícia Civil, estão disponíveis no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e refletem uma tendência positiva também em âmbito estadual. Até novembro deste ano, o estado registrou os menores índices de homicídios, roubos e latrocínios desde o início da série histórica, em 2001.
Em Caraguatatuba, dos 16 homicídios registrados, 14 já foram esclarecidos, o que representa uma taxa de resolução de cerca de 90% dos casos, segundo o delegado Rodolfo Augusto. Além dos crimes contra a vida, a Polícia Civil destaca o trabalho contínuo na apuração de delitos como estelionato, apropriação indébita, lesão corporal, injúria, calúnia, furtos, roubos, tráfico de drogas, ameaças e danos. Os inquéritos concluídos são encaminhados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para a continuidade das ações penais.