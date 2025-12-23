A Polícia Civil prendeu dois suspeitos e apreendeu um adolescente envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrida no mês passado em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ação foi realizada, na manhã desta terça-feira (23).

Durante a operação, os policiais apreenderam uma arma de fogo, 10 porções de maconha e três aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações.