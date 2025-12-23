Após a conquista do título da Copa do Brasil, o atacante Yuri Alberto, um dos protagonistas do Corinthians, chamou a atenção ao ser visto circulando pela região norte de São José dos Campos a bordo de uma Lamborghini vermelha avaliada em cerca de R$ 8 milhões, personalizada com a bandeira do Timão no capô.
Natural de São José, Yuri Alberto foi flagrado dirigindo o superesportivo durante um período de folga após a decisão do torneio nacional. O veículo, um dos modelos mais exclusivos da marca italiana, rapidamente virou assunto nas redes sociais pelo visual personalizado e pelo alto valor de mercado.
Mesmo atuando em alto nível no futebol brasileiro, o camisa 9 mantém forte vínculo com a cidade natal.
Corinthians conquista o tetra da Copa do Brasil
O Corinthians conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil ao vencer o Vasco da Gama por 2 a 1, no jogo de volta da final, disputado no Maracanã, no domingo (21). Como a partida de ida terminou empatada em 0 a 0, o resultado garantiu o título no placar agregado.
Os gols da vitória corintiana foram marcados por Yuri Alberto e Memphis Depay, enquanto Nuno Moreira descontou para o Vasco. Com o troféu, o clube paulista soma agora os títulos de 1995, 2002, 2009 e 2025.
Atuação decisiva e reconhecimento nacional
Além do gol na final, Yuri Alberto também deu a assistência decisiva para o segundo tento, consolidando sua atuação como uma das mais importantes da decisão. Pelo desempenho ao longo da competição, o atacante recebeu o prêmio de “Rei da Copa do Brasil”, concedido pelo grupo Damas do Esporte, formado por jornalistas mulheres que acompanham o futebol nacional.
O reconhecimento reforça a fase positiva do jogador, que se consolida como um dos principais nomes do Corinthians na temporada.
Ligação com a cidade natal permanece forte
Mesmo com a rotina intensa no futebol profissional, Yuri segue frequentando São José dos Campos, cidade onde iniciou sua trajetória e mantém laços pessoais.