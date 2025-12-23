Após a conquista do título da Copa do Brasil, o atacante Yuri Alberto, um dos protagonistas do Corinthians, chamou a atenção ao ser visto circulando pela região norte de São José dos Campos a bordo de uma Lamborghini vermelha avaliada em cerca de R$ 8 milhões, personalizada com a bandeira do Timão no capô.

Natural de São José, Yuri Alberto foi flagrado dirigindo o superesportivo durante um período de folga após a decisão do torneio nacional. O veículo, um dos modelos mais exclusivos da marca italiana, rapidamente virou assunto nas redes sociais pelo visual personalizado e pelo alto valor de mercado.