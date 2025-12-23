23 de dezembro de 2025
NOSSA SENHORA

Basílica divulga horário da Missa do Galo em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Missa do Galo será transmitida ao vivo
Missa do Galo será transmitida ao vivo

A tradicional Missa da Vigília do Natal do Senhor, popularmente conhecida como Missa do Galo, acontecerá na quarta-feira (24), às 20h e será transmitida ao vivo para todo o país pela Rede Aparecida.

Para os fiéis que estão na cidade, o Santuário oferece uma programação especial de missas e solenidades para o Natal e Ano-Novo.

Confira a agenda

Quarta-feira (24)

  • Missa da Vigília (Missa do Galo): Das 20h às 21h30 no Altar Central.
  • Confissões: O atendimento aos devotos ocorre das 8h às 11h e das 14h às 16h.
  • Presépio "Cuidar da Criação": Localizado no Jardim Norte. A visitação segue aberta até 6 de janeiro.
  • Missas ao longo do dia: Celebrações às 6h45, 9h, 10h30, 12h e 16h (Santuário), além dos horários na Basílica Histórica (8h e 18h).

Quinta-feira (25)

  • Missa Solene às 9h, com celebrações extras durante todo o dia.

Domingo (28)

  • Encerramento do Ano Santo da Esperança, às 18h.

31/12

  •  Missa da Solenidade às 20h.

01/01/2026

  •  Missa de Santa Maria, Mãe de Deus, às 9h, presidida por Dom Orlando Brandes.

