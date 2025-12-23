A tradicional Missa da Vigília do Natal do Senhor, popularmente conhecida como Missa do Galo, acontecerá na quarta-feira (24), às 20h e será transmitida ao vivo para todo o país pela Rede Aparecida.
Para os fiéis que estão na cidade, o Santuário oferece uma programação especial de missas e solenidades para o Natal e Ano-Novo.
Confira a agenda
Quarta-feira (24)
- Missa da Vigília (Missa do Galo): Das 20h às 21h30 no Altar Central.
- Confissões: O atendimento aos devotos ocorre das 8h às 11h e das 14h às 16h.
- Presépio "Cuidar da Criação": Localizado no Jardim Norte. A visitação segue aberta até 6 de janeiro.
- Missas ao longo do dia: Celebrações às 6h45, 9h, 10h30, 12h e 16h (Santuário), além dos horários na Basílica Histórica (8h e 18h).
Quinta-feira (25)
- Missa Solene às 9h, com celebrações extras durante todo o dia.
Domingo (28)
- Encerramento do Ano Santo da Esperança, às 18h.
31/12
- Missa da Solenidade às 20h.
01/01/2026
- Missa de Santa Maria, Mãe de Deus, às 9h, presidida por Dom Orlando Brandes.