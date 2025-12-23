Cerca de R$ 145,7 milhões ainda estão disponíveis para saque de beneficiários do PIS/PASEP.

Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), mais de 141.628 brasileiros que têm direito ao dinheiro extra ainda não fizeram a retirada dos valores. O prazo final é segunda-feira (29).

