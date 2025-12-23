Cerca de R$ 145,7 milhões ainda estão disponíveis para saque de beneficiários do PIS/PASEP.
Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), mais de 141.628 brasileiros que têm direito ao dinheiro extra ainda não fizeram a retirada dos valores. O prazo final é segunda-feira (29).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao todo, 26,5 milhões de trabalhadores eram elegíveis ao abono e 99,47% já garantiram o saque, que injetou cerca de R$ 30,7 bilhões na economia nacional.
O trabalhador que não realizar o saque até o dia 29 perderá o acesso imediato ao valor.
Após essa data, o dinheiro retorna ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e a liberação só poderá ocorrer mediante uma convocação especial do Ministério do Trabalho ou por meio de ação judicial/administrativa específica.
Requisitos para o abono
O abono atual é referente ao ano-base 2023. Para ter direito, o trabalhador deve cumprir os seguintes requisitos:
- Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.
- Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos por mês em 2023.
- Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base.
- Estar com os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial/Rais.
Como consultar
Para consultar se possui valores a receber, trabalhadores podem usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o portal Gov.br.
Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o canal Alô Trabalho, pelo número 158, ou procurar uma das Superintendências Regionais do Trabalho.