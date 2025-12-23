A Unitau (Universidade de Taubaté) anunciou a abertura de concurso público para preenchimento de vagas em cargos efetivos sob regime estatutário.

As oportunidades são para diversas áreas com salários que chegam a R$ 3.336,84. Inscrições online podem ser realizadas até 11 de janeiro de 2026.

