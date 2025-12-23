A Unitau (Universidade de Taubaté) anunciou a abertura de concurso público para preenchimento de vagas em cargos efetivos sob regime estatutário.
As oportunidades são para diversas áreas com salários que chegam a R$ 3.336,84. Inscrições online podem ser realizadas até 11 de janeiro de 2026.
Há vagas imediatas e para formação de cadastro reserva nas funções:
- Nível Médio/Técnico: Auxiliar Administrativo, Operador de Câmera, Técnico de Áudio, Técnico de Laboratório de Informática, Técnico de Laboratório Multidisciplinar e Técnico em Eletrônica. Os vencimentos variam entre R$ 1.510,97 e R$ 2.383,46.
- Nível Superior: Contador e Produtor de TV Educativa. O cargo de Contador apresenta o maior vencimento básico do edital, no valor de R$ 3.336,84.
Inscrições
Os interessados devem realizar a inscrição pelo site www.epts.com.br até 11 de janeiro de 2026.
As taxas de inscrição variam conforme o cargo:
- R$ 30 para cargos de nível médio.
- R$ 50 para Técnico em Eletrônica e Programador.
- R$ 60 para os cargos de nível superior.
Candidatos desempregados poderão solicitar a isenção da taxa entre os dias 5 e 6 de janeiro de 2026.
Provas e Avaliação
O processo seletivo contará com provas objetivas, previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026, na cidade de Taubaté.
A prova terá duração de 3 horas e abordará questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos.
Haverá também uma Prova Prática, de caráter eliminatório, prevista para ocorrer a partir de 27 de fevereiro de 2026.
Para mais informações e acesso ao edital completo, os candidatos devem visitar o portal oficial da organizadora EPTS.