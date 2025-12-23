23 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Unitau abre concurso com salários de até R$ 3,3 mil; INSCREVA-SE

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A Unitau (Universidade de Taubaté) anunciou a abertura de concurso público para preenchimento de vagas em cargos efetivos sob regime estatutário.

As oportunidades são para diversas áreas com salários que chegam a R$ 3.336,84. Inscrições online podem ser realizadas até 11 de janeiro de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Há vagas imediatas e para formação de cadastro reserva nas funções:

  • Nível Médio/Técnico: Auxiliar Administrativo, Operador de Câmera, Técnico de Áudio, Técnico de Laboratório de Informática, Técnico de Laboratório Multidisciplinar e Técnico em Eletrônica. Os vencimentos variam entre R$ 1.510,97 e R$ 2.383,46.
  • Nível Superior: Contador e Produtor de TV Educativa. O cargo de Contador apresenta o maior vencimento básico do edital, no valor de R$ 3.336,84.

Inscrições

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site www.epts.com.br até 11 de janeiro de 2026.

As taxas de inscrição variam conforme o cargo:

  • R$ 30 para cargos de nível médio.
  • R$ 50 para Técnico em Eletrônica e Programador.
  • R$ 60 para os cargos de nível superior.

Candidatos desempregados poderão solicitar a isenção da taxa entre os dias 5 e 6 de janeiro de 2026.

Provas e Avaliação

O processo seletivo contará com provas objetivas, previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026, na cidade de Taubaté.

A prova terá duração de 3 horas e abordará questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos.

Haverá também uma Prova Prática, de caráter eliminatório, prevista para ocorrer a partir de 27 de fevereiro de 2026.

Para mais informações e acesso ao edital completo, os candidatos devem visitar o portal oficial da organizadora EPTS.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários