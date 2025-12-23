23 de dezembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Dois homens são presos com grande quantidade de drogas na região

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensões em Aparecida
Apreensões em Aparecida

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam dois homens e apreenderam drogas no bairro Itaguaçu, em Aparecida.

A ação aconteceu na segunda-feira por volta das 19h20.

Entre os itens apreendidos estavam:

  • 3.000 ependorffs de cocaína
  • 122 pedras de crack
  • três buchas;
  • um tijolo de maconha
  • um caderno com contabilidades;
  • um aparelho celular;
  • uma balança de precisão.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Guaratinguetá.

