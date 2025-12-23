Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam dois homens e apreenderam drogas no bairro Itaguaçu, em Aparecida.

A ação aconteceu na segunda-feira por volta das 19h20.

