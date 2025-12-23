Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam dois homens e apreenderam drogas no bairro Itaguaçu, em Aparecida.
A ação aconteceu na segunda-feira por volta das 19h20.
Entre os itens apreendidos estavam:
- 3.000 ependorffs de cocaína
- 122 pedras de crack
- três buchas;
- um tijolo de maconha
- um caderno com contabilidades;
- um aparelho celular;
- uma balança de precisão.
A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Guaratinguetá.