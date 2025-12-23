Um idoso de 81 anos morreu na manhã desta segunda-feira (22) após um grave acidente de trânsito no distrito de Piraporã, em Itaporã (MS). O carro era conduzido pelo filho da vítima, de 60 anos, que perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore.

A vítima foi identificada como Nelson Batista da Silva, que estava no banco do passageiro no momento da colisão. À polícia, o motorista relatou que trafegava a aproximadamente 90 km/h quando perdeu o controle do veículo.