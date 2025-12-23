Um idoso de 81 anos morreu na manhã desta segunda-feira (22) após um grave acidente de trânsito no distrito de Piraporã, em Itaporã (MS). O carro era conduzido pelo filho da vítima, de 60 anos, que perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore.
A vítima foi identificada como Nelson Batista da Silva, que estava no banco do passageiro no momento da colisão. À polícia, o motorista relatou que trafegava a aproximadamente 90 km/h quando perdeu o controle do veículo.
Segundo o depoimento, pai e filho usavam cinto de segurança. Apesar da violência do impacto, o condutor permaneceu consciente após o acidente.
Socorro foi prestado por motorista que passava pelo local
De acordo com informações do portal Ligado na Notícia, um motorista que trafegava pela via, conduzindo uma caminhonete, parou para prestar socorro e levou as vítimas em direção à cidade de Itaporã.
Durante o trajeto, uma ambulância foi acionada e realizou a transferência dos dois para atendimento médico. Nelson Batista da Silva chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
Polícia registra caso como homicídio culposo
A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. O local do acidente não foi preservado, já que o atendimento às vítimas ocorreu de forma imediata, segundo o boletim policial.
As circunstâncias do acidente seguem sendo analisadas pelas autoridades.