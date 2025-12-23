23 de dezembro de 2025
BRASIL

Motorista morto decapitado após acidente é identificado

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

Foi identificado o motorista que morreu de forma trágica após um grave acidente na Estrada da Ribeira, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima é Cleberson da Silva Vidal, de 32 anos, soldador, morador de Bocaiúva do Sul, casado e pai de duas crianças.

A morte violenta de Cleberson gerou grande comoção em Bocaiúva do Sul e em cidades vizinhas. Nas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos publicaram diversas mensagens de despedida, lamentando a perda repentina.

“Você foi embora cedo demais. Que Deus conforte o coração da sua esposa, dos seus filhos e de toda a família”, escreveu um amigo.

Outro depoimento destacou a convivência cotidiana do trabalhador na comunidade. “Ele frequentava nossa mercearia duas vezes por semana, sempre educado e gente boa. Nossos sentimentos a todos os familiares”, publicou um comerciante local.

Paróquia lamenta morte e destaca vínculo com a comunidade

A Paróquia Santo Antônio, de Bocaiúva do Sul, também se manifestou oficialmente, divulgando uma nota de pesar nas redes sociais. A instituição destacou o vínculo de Cleberson com a comunidade religiosa e mencionou, com emoção, os filhos Isaac e Kauane, que atuam como coroinhas.

“A Paróquia Santo Antônio manifesta os seus mais profundos sentimentos de pesar aos familiares e amigos de Cleberson da Silva Vidal, que perdeu a vida de forma trágica em um acidente na noite de ontem, 19 de dezembro”, diz o comunicado.

Acidente na Estrada da Ribeira

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (19), na Estrada da Ribeira, em Colombo. As circunstâncias da colisão ainda são apuradas pelas autoridades. A violência do impacto resultou na morte imediata do motorista, em uma ocorrência que chocou até equipes de resgate.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

