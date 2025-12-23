Foi identificado o motorista que morreu de forma trágica após um grave acidente na Estrada da Ribeira, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima é Cleberson da Silva Vidal, de 32 anos, soldador, morador de Bocaiúva do Sul, casado e pai de duas crianças.

A morte violenta de Cleberson gerou grande comoção em Bocaiúva do Sul e em cidades vizinhas. Nas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos publicaram diversas mensagens de despedida, lamentando a perda repentina.