Uma denúncia anônima levou à prisão em flagrante de dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Itaguaçu, em Aparecida.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia Seccional de Guaratinguetá na noite de segunda-feira (22).

