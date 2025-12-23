Uma denúncia anônima levou à prisão em flagrante de dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Itaguaçu, em Aparecida.
A ocorrência foi registrada pela Delegacia Seccional de Guaratinguetá na noite de segunda-feira (22).
Policiais Militares em patrulhamento receberam informações sobre o preparo e armazenamento de entorpecentes em uma residência na avenida Itaú.
No local, abordaram F. S. O de 48 anos em frente ao imóvel. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas os agentes sentiram um forte odor de maconha vindo do interior da casa.
O suspeito admitiu que guardava drogas no local para terceiros e permitiu a entrada dos policiais.
No interior da residência, a equipe localizou L. F. V. B. P. de 23 anos, que indicou que o material estava escondido em uma mochila na sala.
Apreensões
Durante a vistoria, a equipe encontrou grande quantidade de drogas e materiais relacionados ao tráfico:
- Cocaína: Aproximadamente 3,02 kg distribuídos em 3.000 microtubos.
- Maconha: Um tijolo de cerca de 318 g e mais 33 saquinhos plásticos.
- Crack: 122 pedras da substância (cerca de 88 g).
- Materiais Diversos: 1.000 microtubos vazios, 900 sacos tipo "zip", uma balança de precisão, um caderno com anotações e um telefone celular.
Os dois homens foram conduzidos à delegacia, onde foi ratificada a prisão em flagrante, destacando que ambos já possuíam passagens criminais.
Os entorpecentes foram encaminhados para perícia.