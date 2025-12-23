Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro Britador em Campos do Jordão, na tarde desta segunda-feira (22). A ação policial resultou na apreensão de quase um quilo de entorpecentes, além de cadernos com a contabilidade do crime, em uma residência localizada na rua Vicente Salvador.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais localizaram 522 gramas de cocaína e 319 gramas de crack (distribuídos em 468 pedras) vinculados a M. G. G., de 32 anos.