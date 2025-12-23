Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro Britador em Campos do Jordão, na tarde desta segunda-feira (22). A ação policial resultou na apreensão de quase um quilo de entorpecentes, além de cadernos com a contabilidade do crime, em uma residência localizada na rua Vicente Salvador.
Os policiais localizaram 522 gramas de cocaína e 319 gramas de crack (distribuídos em 468 pedras) vinculados a M. G. G., de 32 anos.
Com o outro suspeito, N. G. G. L., de 18 anos, foram encontrados cerca de 79 gramas de maconha e um telefone celular.
No local, também foram apreendidos quatro cadernos com anotações típicas do tráfico de drogas.
A autoridade policial determinou a prisão preventiva dos suspeitos, destacando que ambos já possuem antecedentes criminais.
O relatório aponta que o jovem de 18 anos acumulava diversas passagens pela polícia enquanto ainda era menor de idade.
Os homens foram encaminhados para o sistema prisional em Taubaté, onde permanecem à disposição da Justiça.