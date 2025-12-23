23 de dezembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia apreende 1 kg de drogas em uma casa em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Apreensões em Campos do Jordão
Apreensões em Campos do Jordão

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro Britador em Campos do Jordão, na tarde desta segunda-feira (22). A ação policial resultou na apreensão de quase um quilo de entorpecentes, além de cadernos com a contabilidade do crime, em uma residência localizada na rua Vicente Salvador.

Os policiais localizaram 522 gramas de cocaína e 319 gramas de crack (distribuídos em 468 pedras) vinculados a M. G. G., de 32 anos.

Com o outro suspeito, N. G. G. L., de 18 anos, foram encontrados cerca de 79 gramas de maconha e um telefone celular.

No local, também foram apreendidos quatro cadernos com anotações típicas do tráfico de drogas.

A autoridade policial determinou a prisão preventiva dos suspeitos, destacando que ambos já possuem antecedentes criminais.

O relatório aponta que o jovem de 18 anos acumulava diversas passagens pela polícia enquanto ainda era menor de idade.

Os homens foram encaminhados para o sistema prisional em Taubaté, onde permanecem à disposição da Justiça.

