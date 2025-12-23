23 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Programa BEEM deve atender a 30 mil alunos em 2026

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Agência SP
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Governo do Estado projeta que o programa Beem (Bolsa Estágio Ensino Médio) alcance 30 mil beneficiados em 2026.

A iniciativa conecta alunos do Ensino Médio Técnico ao mercado de trabalho e conta atualmente com mais de 2.900 empresas parceiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O programa foca em jovens das 2ª e 3ª séries, com idade mínima de 16 anos e bom desempenho escolar.

As bolsas oferecidas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, conforme a carga horária e o curso.

Um diferencial do projeto é que o Estado custeia integralmente os primeiros seis meses de bolsa e o seguro contra acidentes, facilitando a adesão das empresas.

Para participar, o estudante deve ter realizado o Provão Paulista no ano anterior e manter frequência escolar de, no mínimo, 85%.

Além das vagas em empresas, o projeto Aluno Monitor selecionará 13 mil estudantes em 2026 com alto desempenho em Língua Portuguesa e Matemática para auxiliar seus colegas na aprendizagem.

Esses monitores recebem auxílios de até R$ 555,30. O investimento total na monitoria já ultrapassa R$ 26 milhões.

Interessados, tanto estudantes quanto empresas, podem realizar a inscrição diretamente no portal oficial: www.beem.sp.gov.br.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários