O Governo do Estado projeta que o programa Beem (Bolsa Estágio Ensino Médio) alcance 30 mil beneficiados em 2026.
A iniciativa conecta alunos do Ensino Médio Técnico ao mercado de trabalho e conta atualmente com mais de 2.900 empresas parceiras.
O programa foca em jovens das 2ª e 3ª séries, com idade mínima de 16 anos e bom desempenho escolar.
As bolsas oferecidas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, conforme a carga horária e o curso.
Um diferencial do projeto é que o Estado custeia integralmente os primeiros seis meses de bolsa e o seguro contra acidentes, facilitando a adesão das empresas.
Para participar, o estudante deve ter realizado o Provão Paulista no ano anterior e manter frequência escolar de, no mínimo, 85%.
Além das vagas em empresas, o projeto Aluno Monitor selecionará 13 mil estudantes em 2026 com alto desempenho em Língua Portuguesa e Matemática para auxiliar seus colegas na aprendizagem.
Esses monitores recebem auxílios de até R$ 555,30. O investimento total na monitoria já ultrapassa R$ 26 milhões.
Interessados, tanto estudantes quanto empresas, podem realizar a inscrição diretamente no portal oficial: www.beem.sp.gov.br.