O Governo do Estado projeta que o programa Beem (Bolsa Estágio Ensino Médio) alcance 30 mil beneficiados em 2026.

A iniciativa conecta alunos do Ensino Médio Técnico ao mercado de trabalho e conta atualmente com mais de 2.900 empresas parceiras.

