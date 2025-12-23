Uma mulher denunciou o ex e um amigo dele por ameaças, agressões e sequestro em São José dos Campos. Ela procurou a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e registrou boletim de ocorrência após relatar que foi vítima destes crimes e mantida contra a vontade dentro de um carro, depois de um evento na região do Jardim Morumbi, na zona sul da cidade. A vítima pediu medida protetiva de urgência.
De acordo com o registro policial, a denúncia envolve o ex-companheiro da vítima e um amigo dele. A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil na segunda-feira (22), e a vítima declarou que vinha sendo perseguida e recebia ameaças de forma insistente, incluindo ofensas e intimidações.
Segundo o boletim, a vítima, de 39 anos, relatou que estava em um evento de pagode quando percebeu a presença do ex-companheiro, de 41 anos, do lado de fora, acompanhado de um amigo, de 52 anos. Ao sair e aguardar transporte por aplicativo, ela afirma que foi abordada pelos dois e colocada à força em um carro.
Ainda conforme o documento, durante o trajeto a vítima disse ter sofrido agressões e ameaças, conseguindo deixar o veículo quando o carro parou em um semáforo. Ela recebeu ajuda de um vigilante de um estabelecimento, uma drogaria, próximo e de pessoas que estavam no local, enquanto os suspeitos fugiram em seguida.
A vítima também informou à polícia que, no período em que ficou no carro, teve cartão bancário subtraído e que foram feitas compras e débitos após o episódio. Ela afirmou que bloqueou o cartão ao perceber notificações no celular e relatou ter feito ajustes de segurança no aplicativo do banco.
O boletim aponta o registro de violência doméstica (Lei Maria da Penha) e, entre as tipificações mencionadas, aparecem: ameaça, injúria, perseguição (stalking), além de roubo e sequestro/cárcere privado, entre outros enquadramentos informados no documento.
A vítima declarou temer pela integridade física e psicológica e pediu medida protetiva de urgência. Em situações de risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190. Para denúncias e orientações sobre violência contra a mulher, o canal nacional é o 180. Também é possível procurar a DDM para registrar ocorrência e solicitar proteção.