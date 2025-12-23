Uma mulher denunciou o ex e um amigo dele por ameaças, agressões e sequestro em São José dos Campos. Ela procurou a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e registrou boletim de ocorrência após relatar que foi vítima destes crimes e mantida contra a vontade dentro de um carro, depois de um evento na região do Jardim Morumbi, na zona sul da cidade. A vítima pediu medida protetiva de urgência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o registro policial, a denúncia envolve o ex-companheiro da vítima e um amigo dele. A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil na segunda-feira (22), e a vítima declarou que vinha sendo perseguida e recebia ameaças de forma insistente, incluindo ofensas e intimidações.