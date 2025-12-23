Motoristas que trafegam pelo Litoral Norte devem redobrar a atenção a partir desta terça-feira (23). O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ativou um novo radar na Rodovia Rio-Santos (SP-055), localizado no km 150,8, em São Sebastião.

O equipamento fiscaliza os dois sentidos da via com limite de velocidade de 40 km/h.

