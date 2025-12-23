23 de dezembro de 2025
FISCALIZAÇÃO

São Paulo recebe 15 novos radares, um deles em São Sebastião

Por Luyse Camargo | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Motoristas que trafegam pelo Litoral Norte devem redobrar a atenção a partir desta terça-feira (23). O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ativou um novo radar na Rodovia Rio-Santos (SP-055), localizado no km 150,8, em São Sebastião.

O equipamento fiscaliza os dois sentidos da via com limite de velocidade de 40 km/h.

A instalação faz parte de um pacote de 15 novos radares que entraram em funcionamento durante a madrugada em diversas rodovias estaduais não concedidas.

Na região, que engloba o entorno do Vale do Paraíba e Grande São Paulo, também começaram a operar radares em Santa Isabel (SPA 060/056), Suzano (SP-031) e Rio Grande da Serra (SP-122), todos configurados para 40 km/h em trechos urbanos.

Com as novas ativações, o estado passa a contar com 560 pontos de fiscalização ativos, dentro do planejamento para instalação de 649 unidades.

O mapeamento dos locais prioriza áreas com alto índice de acidentes e travessia de pedestres e fauna.

Além do Litoral e Região Metropolitana, cidades como Franca, Barretos e Olímpia também receberam novos equipamentos nesta fase.

Todos os trechos estão sinalizados e motoristas que excederem a velocidade estipulada para o trecho serão multados.

