Motoristas que trafegam pelo Litoral Norte devem redobrar a atenção a partir desta terça-feira (23). O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ativou um novo radar na Rodovia Rio-Santos (SP-055), localizado no km 150,8, em São Sebastião.
O equipamento fiscaliza os dois sentidos da via com limite de velocidade de 40 km/h.
A instalação faz parte de um pacote de 15 novos radares que entraram em funcionamento durante a madrugada em diversas rodovias estaduais não concedidas.
Na região, que engloba o entorno do Vale do Paraíba e Grande São Paulo, também começaram a operar radares em Santa Isabel (SPA 060/056), Suzano (SP-031) e Rio Grande da Serra (SP-122), todos configurados para 40 km/h em trechos urbanos.
Com as novas ativações, o estado passa a contar com 560 pontos de fiscalização ativos, dentro do planejamento para instalação de 649 unidades.
O mapeamento dos locais prioriza áreas com alto índice de acidentes e travessia de pedestres e fauna.
Além do Litoral e Região Metropolitana, cidades como Franca, Barretos e Olímpia também receberam novos equipamentos nesta fase.
Todos os trechos estão sinalizados e motoristas que excederem a velocidade estipulada para o trecho serão multados.