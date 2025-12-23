Desfiles de Natal contemplam dois trajetos em Taubaté nesta terça-feira (23). Carros alegóricos iluminados vão percorrer várias regiões da cidade a partir das 18h.

O evento tem duração de uma hora e meia do ponto de partida até a chegada ao Centro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp