OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Taubaté recebe desfiles de Natal nesta terça-feira; confira

Por Da redação | Taubaté
Divulgação
Desfiles de Natal em Taubaté contemplam dois trajetos
Desfiles de Natal contemplam dois trajetos em Taubaté nesta terça-feira (23). Carros alegóricos iluminados vão percorrer várias regiões da cidade a partir das 18h.

O evento tem duração de uma hora e meia do ponto de partida até a chegada ao Centro.

Serão dois trajetos simultâneos com destino à rua Bispo Rodovalho, próximo à praça Dom Epaminondas, onde acontece a programação Natal Iluminado.

A realização é da Sincovat com apoio da Prefeitura.

Confira os trajetos principais:

Parte Alta: O comboio inicia no bairro São Gonçalo, na avenida Álvaro Marcondes e segue por vias como a Rodovia Oswaldo Cruz, rua Imaculada e avenida Faria Lima, entrando no Centro pelas ruas Gastão Câmara Leal e Marquês do Herval.

Parte Baixa: A rota começa na avenida Itália e passa pela avenida Charles Schneider, Estrada do Pinhão e avenida Vila Rica.

O trajeto segue pelas avenidas Américo Marino e Moacir Freire, acessando a região central pela rua Jacques Félix.

A participação é gratuita e aberta ao público.

