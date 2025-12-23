Desfiles de Natal contemplam dois trajetos em Taubaté nesta terça-feira (23). Carros alegóricos iluminados vão percorrer várias regiões da cidade a partir das 18h.
O evento tem duração de uma hora e meia do ponto de partida até a chegada ao Centro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Serão dois trajetos simultâneos com destino à rua Bispo Rodovalho, próximo à praça Dom Epaminondas, onde acontece a programação Natal Iluminado.
A realização é da Sincovat com apoio da Prefeitura.
Confira os trajetos principais:
Parte Alta: O comboio inicia no bairro São Gonçalo, na avenida Álvaro Marcondes e segue por vias como a Rodovia Oswaldo Cruz, rua Imaculada e avenida Faria Lima, entrando no Centro pelas ruas Gastão Câmara Leal e Marquês do Herval.
Parte Baixa: A rota começa na avenida Itália e passa pela avenida Charles Schneider, Estrada do Pinhão e avenida Vila Rica.
O trajeto segue pelas avenidas Américo Marino e Moacir Freire, acessando a região central pela rua Jacques Félix.
A participação é gratuita e aberta ao público.