23 de dezembro de 2025
FIM DA TEMPORADA

Baleias permanecem em São Sebastião durante o verão

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Mesmo com o fim da temporada de migração, cerca de seis baleias juvenis permanecem no Canal de São Sebastião devido às condições de alimentação. O município alerta sobre como avistar os animais com segurança e respeito.

Com a alta temporada e o aumento de embarcações no mar, o cumprimento das regras de aproximação é vital para evitar acidentes e garantir o bem-estar dos animais.

Com a presença de cerca de seis baleias-jubarte juvenis na região em período fora de temporada, é necessário reforçar os procedimentos para navegadores e turistas.

As autoridades reforçam que o descumprimento das normas de avistamento pode resultar em sanções e riscos de encalhe para os animais.

Para garantir a segurança, navegadores devem manter uma distância mínima de 100 metros com o motor em neutro, realizando a aproximação sempre pela lateral, sem perseguir ou bloquear a trajetória do cetáceo.

O limite é de duas embarcações simultâneas próximas ao animal por no máximo 30 minutos, sendo obrigatório posicionar o barco entre a baleia e a costa para garantir uma rota de fuga para o mar aberto.

Além disso, é terminantemente proibido mergulhar com as baleias ou arremessar objetos na água.

Em 2025, a cidade venceu o Prêmio Nacional do Turismo, conquistando o primeiro lugar na categoria Valorização do Patrimônio Natural no Turismo, com o Programa de Avistamento Responsável de Baleias e Outros Cetáceos.

O programa transformou a presença das baleias-jubarte no Canal de São Sebastião em um modelo de turismo sustentável, integrando conservação ambiental, geração de renda e educação.

As normas de avistagem também estão disponíveis no site www.projetobaleiaavista.com.br/.

