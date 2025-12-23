Mesmo com o fim da temporada de migração, cerca de seis baleias juvenis permanecem no Canal de São Sebastião devido às condições de alimentação. O município alerta sobre como avistar os animais com segurança e respeito.

Com a alta temporada e o aumento de embarcações no mar, o cumprimento das regras de aproximação é vital para evitar acidentes e garantir o bem-estar dos animais.

