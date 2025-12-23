Mesmo com o fim da temporada de migração, cerca de seis baleias juvenis permanecem no Canal de São Sebastião devido às condições de alimentação. O município alerta sobre como avistar os animais com segurança e respeito.
Com a alta temporada e o aumento de embarcações no mar, o cumprimento das regras de aproximação é vital para evitar acidentes e garantir o bem-estar dos animais.
Com a presença de cerca de seis baleias-jubarte juvenis na região em período fora de temporada, é necessário reforçar os procedimentos para navegadores e turistas.
As autoridades reforçam que o descumprimento das normas de avistamento pode resultar em sanções e riscos de encalhe para os animais.
Para garantir a segurança, navegadores devem manter uma distância mínima de 100 metros com o motor em neutro, realizando a aproximação sempre pela lateral, sem perseguir ou bloquear a trajetória do cetáceo.
O limite é de duas embarcações simultâneas próximas ao animal por no máximo 30 minutos, sendo obrigatório posicionar o barco entre a baleia e a costa para garantir uma rota de fuga para o mar aberto.
Além disso, é terminantemente proibido mergulhar com as baleias ou arremessar objetos na água.
Em 2025, a cidade venceu o Prêmio Nacional do Turismo, conquistando o primeiro lugar na categoria Valorização do Patrimônio Natural no Turismo, com o Programa de Avistamento Responsável de Baleias e Outros Cetáceos.
O programa transformou a presença das baleias-jubarte no Canal de São Sebastião em um modelo de turismo sustentável, integrando conservação ambiental, geração de renda e educação.
As normas de avistagem também estão disponíveis no site www.projetobaleiaavista.com.br/.