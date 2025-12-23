23 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HORA DA VIRADA

Réveillon em Caraguá tem Soweto, Samprazer e fogos silenciosos

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Samprazer se apresenta em Caraguatatuba
Samprazer se apresenta em Caraguatatuba

Fim de ano em Caraguatatuba terá shows especiais entre os dias 26 e 30 e virada com queima de fogos sem estampido em sete pontos da cidade.

São esperados 700 mil visitantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O cronograma, que faz parte da temporada de verão, inclui apresentações musicais nacionais e valorização de artistas locais na Praça da Cultura.

A entrada para a pista é gratuita (solicita-se a doação de 1 kg de alimento), com opções pagas para áreas VIP e camarotes.

Confira agenda

  • 26/12: Soweto
  • 27/12: MC Hariel
  • 28/12: Planta e Raiz
  • 29/12: Circuladô de Fulô
  • 30/12: Samprazer
  • 31/12: Virada Caiçara (com artistas locais)

Virada Inclusiva e Segurança

À meia-noite do dia 31, a queima de fogos sem estampido ocorrerá simultaneamente em Porto Novo, Indaiá, Centro, Martim de Sá, Massaguaçu (Capricórnio e Cocanha) e Mirante do Camaroeiro.

A queima silenciosa visa acolher idosos, crianças, pessoas com TEA e animais de estimação.

Para garantir a ordem pública, a cidade contará com um esquema de segurança reforçado, utilizando câmeras de monitoramento com identificação facial integradas ao sistema Muralha Paulista, além da atuação conjunta da GCM, Polícia Militar e Defesa Civil.

Temporada

A Secretaria de Turismo estima que a ocupação hoteleira chegue a 90% no período.

Ao longo de toda a temporada de verão, que se estende até o Carnaval, a previsão é que até dois milhões de pessoas passem pelo município.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários