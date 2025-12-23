Fim de ano em Caraguatatuba terá shows especiais entre os dias 26 e 30 e virada com queima de fogos sem estampido em sete pontos da cidade.
São esperados 700 mil visitantes.
O cronograma, que faz parte da temporada de verão, inclui apresentações musicais nacionais e valorização de artistas locais na Praça da Cultura.
A entrada para a pista é gratuita (solicita-se a doação de 1 kg de alimento), com opções pagas para áreas VIP e camarotes.
Confira agenda
- 26/12: Soweto
- 27/12: MC Hariel
- 28/12: Planta e Raiz
- 29/12: Circuladô de Fulô
- 30/12: Samprazer
- 31/12: Virada Caiçara (com artistas locais)
Virada Inclusiva e Segurança
À meia-noite do dia 31, a queima de fogos sem estampido ocorrerá simultaneamente em Porto Novo, Indaiá, Centro, Martim de Sá, Massaguaçu (Capricórnio e Cocanha) e Mirante do Camaroeiro.
A queima silenciosa visa acolher idosos, crianças, pessoas com TEA e animais de estimação.
Para garantir a ordem pública, a cidade contará com um esquema de segurança reforçado, utilizando câmeras de monitoramento com identificação facial integradas ao sistema Muralha Paulista, além da atuação conjunta da GCM, Polícia Militar e Defesa Civil.
Temporada
A Secretaria de Turismo estima que a ocupação hoteleira chegue a 90% no período.
Ao longo de toda a temporada de verão, que se estende até o Carnaval, a previsão é que até dois milhões de pessoas passem pelo município.