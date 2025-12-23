Duas mulheres foram flagradas pela Polícia Penal do Estado de São Paulo ao tentarem entrar com drogas no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) “Dr. Edgard Magalhães Noronha” de Tremembé.

Ambas levavam invólucros de maconha escondidos na área íntima e identificados durante inspeção.

