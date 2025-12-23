23 de dezembro de 2025
Mulheres escondem droga na área íntima para presos em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
Mulheres foram surpreendidas durante a inspeção
Mulheres foram surpreendidas durante a inspeção

Duas mulheres foram flagradas pela Polícia Penal do Estado de São Paulo ao tentarem entrar com drogas no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) “Dr. Edgard Magalhães Noronha” de Tremembé.

Ambas levavam invólucros de maconha escondidos na área íntima e identificados durante inspeção.

As apreensões aconteceram no último domingo (21), durante o horário de visitas.

Uma jovem de 18 anos levava 127 gramas de maconha e uma outra mulher, de 20 anos, levava 143 gramas do mesmo entorpecente.

Elas intencionavam entregar a droga aos companheiros presos e esconderam o invólucro na região íntima, sendo surpreendidas pelo scanner corporal.

Com as apreensões, as duas foram encaminhadas para a delegacia de polícia de plantão em Taubaté e foram suspensas do rol de visitas da Secretaria da Administração Penitenciária.

