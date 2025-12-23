Nos últimos quatro dias do ano, de 28 a 31 de dezembro de 2025, cerca de 20 mil pessoas estarão reunidas na comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista, para o Acampamento de Ano Novo, que termina com a Missa da Virada na madrugada do dia 1º de janeiro de 2026, no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes.

A abertura do evento será no domingo (28), no Santuário do Pai das Misericórdias, com missa às 15h, presidida pelo padre Roger Luis da Silva, da Comunidade Canção Nova.