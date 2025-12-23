Nos últimos quatro dias do ano, de 28 a 31 de dezembro de 2025, cerca de 20 mil pessoas estarão reunidas na comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista, para o Acampamento de Ano Novo, que termina com a Missa da Virada na madrugada do dia 1º de janeiro de 2026, no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes.
A abertura do evento será no domingo (28), no Santuário do Pai das Misericórdias, com missa às 15h, presidida pelo padre Roger Luis da Silva, da Comunidade Canção Nova.
Durante esses dias, os fiéis participarão de momentos de Adoração ao Santíssimo Sacramento, da oração do Terço da Misericórdia e de palestras com os missionários da Canção Nova: padre José Augusto, Lúcio Domício e Antonieta Sales; na animação, vozes conhecidas como: Patrícia Coelho, André Florêncio e Diácono Nelsinho Corrêa.
Shows católicos dão o tom festivo, de celebração para as noites de domingo, segunda-feira (29) e terça-feira (30). Em cada dia, uma atração: Márcio Todeschini, Tiago Tomé e Ana Lúcia, respectivamente, às 21h, no palco do Rincão do Meu Senhor.
Toda a programação do Acampamento de Ano Novo é gratuita, bem como os estacionamentos da Canção Nova (carro, van, moto, ônibus). Os horários de cada atividade do evento estão disponíveis no site (clique aqui).
SERVIÇO
Evento: Acampamento de Ano Novo – Tema: “Os meus olhos te viram”
Data: 28 de dezembro de 2025 a 1º de janeiro de 2026
Local: Canção Nova
Endereço: Av. João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista (SP)
Entrada: Gratuita
Quarta-feira (31/12)
Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes
23h30: louvor
00h00: Missa da virada, presidida pelo padre Roger Luis