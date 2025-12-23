Termina nesta terça-feira (23) o prazo para que moradores e empresas de São José dos Campos regularizem seus débitos com a Prefeitura por meio do programa de anistia parcial "Tá Pago, Tá em Dia".

A medida é válida para dívidas ativas lançadas até 30 de setembro de 2025.

