23 de dezembro de 2025
DÍVIDA ATIVA

'Tá pago, tá em dia': último dia para aderir programa em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Cláudio Vieira
Negocição de dívida ativa com desconto em SJC
Negocição de dívida ativa com desconto em SJC

Termina nesta terça-feira (23) o prazo para que moradores e empresas de São José dos Campos regularizem seus débitos com a Prefeitura por meio do programa de anistia parcial "Tá Pago, Tá em Dia".

A medida é válida para dívidas ativas lançadas até 30 de setembro de 2025.

O programa oferece condições especiais tanto para quitação à vista quanto para parcelamentos de até um ano.

Os benefícios variam com o total da dívida e a forma de pagamento.

Confira as condições de desconto:

Para pagamentos à vista:

Até R$ 50.000: Isenção total (100%) de juros, multas e da atualização monetária

De R$ 50.000,01 a R$ 200.000: 95% de desconto em juros e multas; 40% da atualização monetária

Acima de R$ 200.000: 90% de desconto em juros e multas; 30% da atualização monetária

Para pagamentos parcelados:

Em até 3x: 85% de desconto nos encargos e na atualização monetária

Em até 6x: 70% de desconto nos encargos e na atualização monetária

Em até 12x: 55% de desconto nos encargos e na atualização monetária

Adesão

Os contribuintes interessados devem se dirigir pessoalmente ao Paço Municipal, localizado no centro da cidade.

O atendimento ocorre das 8h15 às 17h. Mais detalhes e simulações podem ser consultados diretamente no site oficial da Prefeitura de São José dos Campos.

