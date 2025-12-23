Será cremado nesta terça-feira (23) o corpo do repórter cinematográfico do Fernando Alves Rodrigues, 64 anos, que morreu na segunda (22). Ele estava internado no Hospital Santos Dumont, em São José dos Campos, e faleceu em decorrência de um infarto.

O velório de Fernando será realizado nesta terça-feira (23), das 9h às 11h, na Igreja da Cidade, localizada na avenida Engenheiro Francisco José Longo, 1195, Vila Betânia, em São José dos Campos. Após esse horário, o corpo será cremado.