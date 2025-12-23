Será cremado nesta terça-feira (23) o corpo do repórter cinematográfico do Fernando Alves Rodrigues, 64 anos, que morreu na segunda (22). Ele estava internado no Hospital Santos Dumont, em São José dos Campos, e faleceu em decorrência de um infarto.
O velório de Fernando será realizado nesta terça-feira (23), das 9h às 11h, na Igreja da Cidade, localizada na avenida Engenheiro Francisco José Longo, 1195, Vila Betânia, em São José dos Campos. Após esse horário, o corpo será cremado.
Profissional amplamente respeitado no meio jornalístico e audiovisual, Fernando tinha uma carreira sólida e admirada.
Ele dedicou mais de quatro décadas ao jornalismo e à produção audiovisual. Iniciou sua trajetória profissional na televisão em 1981, atuando inicialmente como iluminador e câmera em produções comerciais.
Seu ingresso no jornalismo ocorreu por volta de 1985, quando passou a atuar como cinegrafista, função que, à época, marcava o crescimento do jornalismo eletrônico no país.
Ao longo de sua carreira, Fernando trabalhou em importantes emissoras afiliadas à Rede Globo, como TV Bauru, TV TEM, TV Vale do Paraíba e, mais recentemente, na TV Vanguarda, onde se consolidou como um dos profissionais mais experientes e respeitados da região.
Fernando também teve forte atuação em produções especiais e documentais. A partir de 1995, ao se mudar para o Vale do Paraíba, integrou equipes responsáveis por jornais especiais e participou da produção de mais de 25 documentários premiados, com exibição nacional e internacional, incluindo trabalhos reconhecidos na América do Norte, Europa e Polo Norte.
Além da atuação em emissoras de televisão, Fernando também se destacou como diretor de fotografia, professor e formador de profissionais. Desde 2010, ministrava cursos e treinamentos voltados à formação de cinegrafistas, iluminadores e assistentes de câmera, compartilhando a experiência acumulada ao longo de quase 40 anos de profissão. Era defensor da ideia de que informar por meio das imagens é uma arte que exige técnica, sensibilidade e responsabilidade.
“Perdemos um grande amigo e uma referência na reportagem cinematográfica”, disse a jornalista Eliciane Alves. “Grande profissional. Encontrei com ele em várias pautas externas, que tristeza! Que o Pai o receba de braços abertos. Meus sentimentos a Sandra sua esposa e familiares”.
“Pessoa maravilhosa, marido, pai, amigo, temente a Deus! Aos familiares nossos sinceros sentimentos! Que Deus conforte os corações de vocês”, afirmou Alzira Magacho Rios.