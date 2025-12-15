Quinze empresas enviaram ofertas para a licitação de fornecimento e implantação de infraestrutura para carregamento de veículos elétricos da frota do transporte público coletivo de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As propostas foram recebidas nessa segunda-feira (22), até 8h29. A sessão pública para abertura dos envelopes foi realizada logo em seguida, às 8h30, no formato de pregão, com participação aberta e lances sucessivos.