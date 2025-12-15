Quinze empresas enviaram ofertas para a licitação de fornecimento e implantação de infraestrutura para carregamento de veículos elétricos da frota do transporte público coletivo de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As propostas foram recebidas nessa segunda-feira (22), até 8h29. A sessão pública para abertura dos envelopes foi realizada logo em seguida, às 8h30, no formato de pregão, com participação aberta e lances sucessivos.
Será declarada vencedora a empresa que apresentar o menor valor global. O investimento estimado para a execução do serviço é de até R$ 9,6 milhões.
A licitação deve ser finalizada nesta terça-feira (23), após a participação de 15 empresas no pregão eletrônico. A menor proposta apresentada foi da Nansen Instrumentos de Precisão, de Minas Gerais, no valor de R$ 5,2 milhões, que deve ser declarada a vencedora do certame.
"Agora a comissão analisará toda a documentação técnica apresentada pela vencedora. Após a conclusão dessa análise, será aberto o prazo para interposição de recursos", informou a Prefeitura de São José dos Campos.
De acordo com o edital, a empresa vencedora será responsável pela instalação de 34 pontos de carregamento em um pátio localizado no Jardim Imperial, na zona sul da cidade, além de uma solução para monitoramento em tempo real do carregamento dos veículos.
Pátio Sul
O Pátio Sul será implantado na rua Carlos Nunes de Paula, 833, no Jardim Imperial, em frente à Estação Sul da Linha Verde. O local conta com área total de 12.776 m², sendo 10.713 m² destinados à área construída.
O projeto contempla 34 vagas para ônibus, todas com ponto de recarga, possibilitando o abastecimento de aproximadamente 160 veículos por dia.
A empresa contratada ficará responsável por instalar toda a infraestrutura elétrica do espaço, que já está em fase final de construção pela Prefeitura.
O edital prevê prazos após a assinatura do contrato: 10 dias para a apresentação do projeto executivo, 20 dias para a comprovação da aquisição ou fabricação dos equipamentos e 120 dias para a conclusão das obras e realização dos testes.
A licitação marca mais um passo do novo modelo de mobilidade que a cidade está implantando e que contará com 400 ônibus elétricos. Para tanto, estão previstas mais três licitações (leia abaixo).
Licitações
O novo sistema de transporte público de São José dos Campos foi "fatiado" em cinco licitações. A primeira versou sobre o fornecimento dos ônibus elétricos – cinco já foram entregues e outros 15 estão a caminho.
A vencedora foi a Green Energy, cujo contrato foi firmado em março deste ano e prevê o fornecimento de 400 veículos elétricos até setembro de 2026. O acordo tem duração de 15 anos, em um investimento total de R$ 2,7 bilhões.
“A entrega dos veículos segue o cronograma geral informado pela empresa. A previsão atual é de que em dezembro de 2025 cheguem mais 15 ônibus. Os demais veículos serão entregues por lotes até setembro de 2026, completando o total contratado”, informou a Prefeitura.
A segunda licitação contempla a aquisição de carregadores para o Pátio Sul, atualmente em andamento.
O terceiro edital a ser lançado será para licitar sete pontos de carregamento elétrico dos ônibus, que serão distribuídos por São José e também poderão atender veículos privados, podendo ser explorados comercialmente.
Segundo a Prefeitura, a empresa vencedora vai implantar esses sete pontos de carregamento e gerenciar nove ao todo, incluindo o Pátio Sul e a estação do VLP – Linha Verde.
A quarta licitação servirá para contratar a empresa que vai operar o sistema de transporte. “No começo do ano a gente deve disparar o processo de operação do sistema, que é toda a parte de motorista, cobradores, manutenção, borracheiro, funilaria, enfim, toda parte de operação do sistema de transporte público, que venha com duas garagens dentro dessa operação”, afirmou o prefeito Anderson Farias (PSD) em entrevista a OVALE.
Por fim, a última licitação prevê contratar a empresa (fintech) que vai gerenciar a parte financeira do transporte público, ou seja, o pagamento das tarifas com a ‘Conta Mobilidade’, cujo cartão também poderá ser usado em outros modais.
“Com o avanço da implantação do pátio de carregamento e a expansão da frota elétrica, São José dos Campos reforça seu compromisso com a sustentabilidade e com a modernização do transporte público, ampliando o conforto dos passageiros e reduzindo as emissões de poluentes na cidade”, disse a Prefeitura.
Brasil do Futuro.
O projeto "O Brasil do Futuro" de OVALE conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos e patrocínios da CCR Rio SP e a Serttel.