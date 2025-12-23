A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o foguete sul-coreano HANBIT-Nano colidiu com o solo após apresentar uma anomalia logo depois de ser lançado do CLA (Centro de Lançamento de Alcântara), no Maranhão, às 22h13 dessa segunda-feira (22).

O veículo fazia parte da Operação Spaceward, que marcou o primeiro lançamento de um foguete comercial partindo do Brasil. A operação de lançamento havia sido adiada três vezes.