A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o foguete sul-coreano HANBIT-Nano colidiu com o solo após apresentar uma anomalia logo depois de ser lançado do CLA (Centro de Lançamento de Alcântara), no Maranhão, às 22h13 dessa segunda-feira (22).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O veículo fazia parte da Operação Spaceward, que marcou o primeiro lançamento de um foguete comercial partindo do Brasil. A operação de lançamento havia sido adiada três vezes.
Equipes da FAB e do Corpo de Bombeiros do CLA foram enviadas ao local para avaliar os destroços e a área da colisão. Os destroços do HANBIT-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, caíram em uma área que pertence à Base de Alcântara.
“Todas as ações sob responsabilidade da FAB para coordenação da operação, que envolvem segurança, rastreio e coleta de dados foram cumpridas exatamente conforme planejado, garantindo um lançamento controlado e dentro dos parâmetros internacionais do setor espacial”, informou a FAB.
“As equipes técnicas da Innospace seguem atuando na análise dos dados e na apuração das causas do ocorrido, em conjunto com a FAB e com os demais órgãos e instituições envolvidos na operação”, completou.
O voo não era tripulado. O foguete levava a bordo experimentos científicos e dispositivos tecnológicos, que seriam usados em pesquisas desenvolvidas por instituições do Brasil e da Índia.