Reviravolta no caso Charlene Vieira em São José dos Campos: o investigado Darlan Gonçalves do Nascimento foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (22), após a Justiça aceitar os argumentos do delegado responsável pelo inquérito, acolher a recomendação do Ministério Público e determinar a prisão.

Darlan foi levado pela Polícia Militar à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (23). A Polícia Civil apura se Charlene Vieira, de 45 anos, caiu ou se foi empurrada da varanda do 2º andar de um imóvel na região central de São José.