22 de dezembro de 2025
AÇÃO

Baep prende traficantes com cocaína, crack e maconha no Vale

Por Da Redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (23) durante uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em Aparecida. A abordagem ocorreu por volta das 19h20 e resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e materiais ligados à atividade criminosa.

A prisão aconteceu no bairro Itaguaçu. Durante a ação, os policiais localizaram 3.000 eppendorfs de cocaína, 122 pedras de crack e um tijolo de maconha, além de 32 porções da mesma droga.

Também foram apreendidos um caderno com anotações de contabilidade do tráfico, um aparelho celular e uma balança de precisão, itens que reforçam a suspeita de comercialização de entorpecentes.

Os dois suspeitos foram detidos em flagrante e a ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceram à disposição da Justiça.