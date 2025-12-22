Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (23) durante uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em Aparecida. A abordagem ocorreu por volta das 19h20 e resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e materiais ligados à atividade criminosa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão aconteceu no bairro Itaguaçu. Durante a ação, os policiais localizaram 3.000 eppendorfs de cocaína, 122 pedras de crack e um tijolo de maconha, além de 32 porções da mesma droga.
Também foram apreendidos um caderno com anotações de contabilidade do tráfico, um aparelho celular e uma balança de precisão, itens que reforçam a suspeita de comercialização de entorpecentes.
Os dois suspeitos foram detidos em flagrante e a ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde permaneceram à disposição da Justiça.