Morreu nesta segunda-feira (22), aos 64 anos, o repórter cinematográfico Fernando Alves, profissional com trajetória marcante no jornalismo e no audiovisual brasileiro. Ele estava internado e faleceu em decorrência de um infarto.
Fernando Alves construiu uma carreira de mais de quatro décadas dedicada à produção de imagens e à informação. Iniciou sua atuação na televisão em 1981, trabalhando como iluminador e operador de câmera em produções comerciais, período em que começou a desenvolver o olhar técnico que marcaria sua trajetória profissional.
A entrada no jornalismo televisivo ocorreu por volta de 1985, quando passou a atuar como cinegrafista, em um momento de expansão do jornalismo eletrônico no país. A partir daí, participou da cobertura de inúmeros fatos relevantes, sempre reconhecido pela qualidade técnica, ética e sensibilidade no registro das imagens.
Ao longo da carreira, Fernando trabalhou em emissoras afiliadas à Rede Globo, como TV Bauru, TV TEM, TV Vale do Paraíba e, mais recentemente, na TV Vanguarda, onde se consolidou como um dos profissionais mais experientes e respeitados da região.
A partir de 1995, já no Vale do Paraíba, integrou equipes responsáveis por jornais especiais e se destacou na produção de documentários. Foram mais de 25 trabalhos premiados, exibidos no Brasil e no exterior, com reconhecimento em festivais na América do Norte, Europa e até no Polo Norte, reforçando sua relevância além do jornalismo diário.
Além da atuação em redações, Fernando Alves também deixou legado como diretor de fotografia, professor e formador de novos profissionais. Desde 2010, ministrava cursos e treinamentos voltados à capacitação de cinegrafistas, iluminadores e assistentes de câmera, compartilhando o conhecimento acumulado ao longo de quase 40 anos de profissão. Defendia que a imagem jornalística é uma forma de arte que exige técnica, sensibilidade e responsabilidade social.
O velório foi realizado nesta terça-feira (22), das 9h às 11h, na Igreja da Cidade, localizada na avenida Engenheiro Francisco José Longo, na Vila Betânia. O corpo será cremado.