Morreu nesta segunda-feira (22), aos 64 anos, o repórter cinematográfico Fernando Alves, profissional com trajetória marcante no jornalismo e no audiovisual brasileiro. Ele estava internado e faleceu em decorrência de um infarto.

Fernando Alves construiu uma carreira de mais de quatro décadas dedicada à produção de imagens e à informação. Iniciou sua atuação na televisão em 1981, trabalhando como iluminador e operador de câmera em produções comerciais, período em que começou a desenvolver o olhar técnico que marcaria sua trajetória profissional.