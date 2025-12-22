22 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Cinegrafista Fernando Alves será cremado nesta terça (23) em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo pessoal
Cinegrafista Fernando Alves será cremado nesta terça (23) em SJC
Cinegrafista Fernando Alves será cremado nesta terça (23) em SJC

O repórter cinematográfico Fernando Alves, 64 anos, que morreu nesta segunda-feira (22), será cremado na manhã desta terça-feira (23), após o velório que acontece na Igreja da Cidade, na sede da Avenida Engenheiro Francisco José Longo, na Vila Betânia (ao lado do Churrasquilo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um dos precursores da televisão regional, ele trabalhou na antiga Rede Globo Vale do Paraíba, que depois virou TV Vanguarda. E atuou na emissora entre 1995 e 2019, deixando um grande legado para as novas gerações.

Ele trabalhou no grupo Globo por quase 40 anos, passando por outras emissoras filiadas, como a TV Bauru, antes de vir para o Vale do Paraíba. Fernando, que estava internado no Hospital Santos Dumont, foi vítima de um infarto e não resistiu.

Nos últimos anos, após sair da Vanguarda, vinha se dedicando a ministrar cursos para a formação de novos cinegrafistas. E já participou de mais de 25 documentários premiados.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários