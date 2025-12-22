O repórter cinematográfico Fernando Alves, 64 anos, que morreu nesta segunda-feira (22), será cremado na manhã desta terça-feira (23), após o velório que acontece na Igreja da Cidade, na sede da Avenida Engenheiro Francisco José Longo, na Vila Betânia (ao lado do Churrasquilo).
Um dos precursores da televisão regional, ele trabalhou na antiga Rede Globo Vale do Paraíba, que depois virou TV Vanguarda. E atuou na emissora entre 1995 e 2019, deixando um grande legado para as novas gerações.
Ele trabalhou no grupo Globo por quase 40 anos, passando por outras emissoras filiadas, como a TV Bauru, antes de vir para o Vale do Paraíba. Fernando, que estava internado no Hospital Santos Dumont, foi vítima de um infarto e não resistiu.
Nos últimos anos, após sair da Vanguarda, vinha se dedicando a ministrar cursos para a formação de novos cinegrafistas. E já participou de mais de 25 documentários premiados.