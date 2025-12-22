Affonso Celso Prazeres de Oliveira, de 86 anos, morreu na manhã deste domingo (21). Figura histórica da capital paulista, ele ficou conhecido por sua longa trajetória à frente de um dos edifícios mais emblemáticos do país. A causa da morte não foi divulgada pela família.
Affonso construiu sua história no edifício Copan, no centro de São Paulo, onde atuou como síndico por mais de 30 anos. Ele morava no prédio desde 1963, ainda antes da inauguração oficial, ocorrida em 1966, e assumiu a função na década de 1990, permanecendo no cargo até o fim da vida.
O velório foi realizado na noite de domingo, no bairro Bela Vista, e a cremação aconteceu tarde desta segunda-feira (22), na Vila Alpina.
Projetado por Oscar Niemeyer, o Copan se tornou um dos principais cartões-postais da cidade, com sua fachada ondulada e estrutura que reúne comércio no térreo e 32 andares residenciais. Affonso acompanhou de perto as transformações do prédio e da região central ao longo de décadas.
Para moradores, amigos e funcionários, ele era mais do que síndico: era uma referência diária e guardião da memória do edifício. Costumava contar histórias sobre o local, que já abrigou até cinema em suas dependências.
Com a morte de Affonso Celso, um novo síndico deverá ser escolhido, embora o nome ainda não tenha sido divulgado. Seu legado, no entanto, permanece ligado à história do Copan, onde vivem mais de 5 mil moradores, número comparável à população de muitas cidades brasileiras.
Considerado por muitos como o “prefeito do Copan”, Affonso deixa uma marca definitiva na trajetória do prédio e na vida cultural do centro paulistano.