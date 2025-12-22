Affonso Celso Prazeres de Oliveira, de 86 anos, morreu na manhã deste domingo (21). Figura histórica da capital paulista, ele ficou conhecido por sua longa trajetória à frente de um dos edifícios mais emblemáticos do país. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Affonso construiu sua história no edifício Copan, no centro de São Paulo, onde atuou como síndico por mais de 30 anos. Ele morava no prédio desde 1963, ainda antes da inauguração oficial, ocorrida em 1966, e assumiu a função na década de 1990, permanecendo no cargo até o fim da vida.