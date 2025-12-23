Um pedido feito por um menino de 11 anos ao Papai Noel chamou a atenção às vésperas do Natal. Em vez de brinquedos ou eletrônicos, ele pediu saúde para a mãe e a chance de viver um Natal feliz ao lado da família. A carta, escrita à mão, viralizou nas redes sociais.
O caso ocorreu em São Roque, no interior de São Paulo. O autor do pedido é Paulo Marcos da Silva Oliveira, que mencionou na carta a situação de saúde da mãe, Josieve Vieira da Silva, de 55 anos, diagnosticada recentemente com depressão.
A referência à mãe surpreendeu e emocionou Josieve, mas, segundo ela, o desejo do filho não é recente. Em entrevista, Paulo explicou que sonha em ver a mãe bem, já que, após o diagnóstico, a rotina da família se tornou mais difícil, especialmente pela falta de apoio de outros parentes.
O menino mora com a mãe, dois irmãos de 12 e 15 anos e uma irmã de 14. Josieve é mãe de dez filhos, mas os outros seis já não vivem com ela e não mantêm contato com a família.
Na carta, Paulo relata as dificuldades enfrentadas e escreveu que seu maior sonho é passar o Natal em paz com a mãe e os irmãos. Ele também menciona perdas familiares, a ausência do pai e a preocupação diária com o sustento da casa.
Josieve afirmou que o gesto do filho foi inesperado e comovente. Ela disse ser grata pela atitude do menino e reforçou que faz o que for preciso para cuidar da família, inclusive pedir doações de alimentos, se necessário.
No texto, Paulo ainda relata o receio de ser julgado pela situação da família, mas afirma confiar em Deus. A mensagem sensibilizou moradores da cidade e internautas, que passaram a compartilhar a história nas redes sociais.