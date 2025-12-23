Um pedido feito por um menino de 11 anos ao Papai Noel chamou a atenção às vésperas do Natal. Em vez de brinquedos ou eletrônicos, ele pediu saúde para a mãe e a chance de viver um Natal feliz ao lado da família. A carta, escrita à mão, viralizou nas redes sociais.

O caso ocorreu em São Roque, no interior de São Paulo. O autor do pedido é Paulo Marcos da Silva Oliveira, que mencionou na carta a situação de saúde da mãe, Josieve Vieira da Silva, de 55 anos, diagnosticada recentemente com depressão.