23 de dezembro de 2025
HOMICÍDIO

Brigou na porta do bar e morreu esfaqueado

Por Da Redação | Nova Aurora (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma briga na madrugada desta segunda-feira (22). A confusão aconteceu em frente a um bar, foi registrada em vídeo por testemunhas e as imagens circularam nas redes sociais horas depois do crime.

O caso ocorreu em Nova Aurora, na região Oeste do Paraná. Após ser atingida pelos golpes, a vítima deu entrada em um hospital do município. Diante da gravidade dos ferimentos, provocados por arma branca, a Polícia Militar do Paraná foi acionada pela equipe médica.

O homem chegou a receber atendimento, mas não resistiu às lesões e morreu na unidade de saúde.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil do Paraná. O crime foi classificado como homicídio.

As imagens gravadas no local mostram diversas pessoas envolvidas na briga. Em um dos trechos, é possível ver a vítima, vestindo camisa vermelha e calça clara, além de outro homem portando uma faca e desferindo golpes contra terceiros.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. A polícia segue com as investigações para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.

