Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma briga na madrugada desta segunda-feira (22). A confusão aconteceu em frente a um bar, foi registrada em vídeo por testemunhas e as imagens circularam nas redes sociais horas depois do crime.

O caso ocorreu em Nova Aurora, na região Oeste do Paraná. Após ser atingida pelos golpes, a vítima deu entrada em um hospital do município. Diante da gravidade dos ferimentos, provocados por arma branca, a Polícia Militar do Paraná foi acionada pela equipe médica.